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Son dakika: Gezi parkı davasında flaş gelişme! Savcılıktan itiraz kararı…

Gezi Parkı olaylarına ilişkin son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Gezi davasında yargılanan 'nın da aralarında bulunduğu 9 sanığa beraat verilmesinin ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. Savcılık, mahkemeye sunduğu dilekçede, gerekçeli kararın hazırlanmasının ardından beraat kararları için itiraz edeceğini duyurdu. İşte son dakika haberine ilişkin detaylar….

DHA Gündem
Giriş Tarihi: 18.2.2020 20:54 Güncelleme Tarihi: 18.2.2020 21:09 ABONE OL
Son dakika: Gezi parkı davasında flaş gelişme! Savcılıktan itiraz kararı…

Gelen son dakika haberine göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Gezi'ye ilişkin bugün görülen davada aralarında işadamı Osman Kavala'nın da bulunduğu 9 sanığın beraat kararına yönelik itiraz için mahkemeye süre, tutum dilekçesi verdi. Başsavcılık gerekçeli karar yazılana kadar itiraz hakkının saklı tutulmasını talep etti.

Gezi Parkı davasındaki tahliye kararına hukukçulardan ilk yorum

7 FİRARİ SANIĞIN DOSYASI AYRILDI

Firari sanıklar Can Dündar, Mehmet Ali Alabora, Ayşe Pınar Alabora, Gökçe Tüylüoğlu, Handan Meltem Arıkan, Hanzade Hikmet Germiyanoğlu ve İnanç Ekmekçi'nin dosyalarının ayrılmasını kararlaştıran mahkeme, bu sanıklar haklarındaki yakalama kararlarını kaldırdı.

Mahkeme, bu sanıklar hakkında ifadelerinin alınmasına yönelik yakalama kararı çıkardı.

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Son dakika: Gezi parkı davasında flaş gelişme! Savcılıktan itiraz kararı…
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