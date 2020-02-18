Delegelerden ‘tek aday’lı CHP kongrelerine ‘kırmızı kart’

CHP'DE 28-29 Mart'ta yapılacak 37. Olağan Büyük Kurultay öncesinde gerçekleşen il kongreleri, parti tabanında "tek adam" isyanına sahne oldu. Sırasıyla İzmir, İstanbul ve Ankara il kongrelerine delegenin, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "tek aday" dayatmasına ve genel merkez icazetli adaylara gösterdiği "kırmızı kart" damgasını vurdu. Parti içindeki antidemokratik uygulamalara karşı yükselen protesto ve öfke sesleri partililerin sosyal medya hesaplarına da yansıdı. İlk olarak İzmir il kongresinde Kılıçdaroğlu'nun icazetiyle aday olan Deniz Yücel'in 611 delegenin sadece 253'ünün oyunu alarak seçilmesi partide şok etkisine yol açtı. İzmir delegesi "tek adam"a "kırmızı kart" çıkardı. İzmir'in ardından İstanbul il kongresi de yine "tek aday" oyununa sahne oldu. Kılıçdaroğlu'nun, siyasi ve hukuki defolarına rağmen delegeye adeta dayattığı Canan Kaftancıoğlu, her 4 kongre delegesinin birinden çizik yiyerek koltuğa oturdu. Genel merkezin delegelere yönelik bire bir rüşvet ve baskılarına boyun eğmeyen 47 delegenin desteğini alan aday adayı Ferudun Cemal Aydın ise adaylık için gereken 60 delege imza sayısına ulaşamadı.Ankara il kongresinde de benzer tablolar yaşandı. Kılıçdaroğlu'nun adayı Ali Hikmet Akıllı'yı ve "tek adam"ı protesto eden delegeler genel kurul salonunu terk etti. Tek aday Akıllı, 645 delegeden 496'sının oy kullandığı kongrede, 315 oyla il başkanı oldu. Eski gençlik kolları başkanı Ayhan Yalçınkaya'nın adaylığının önü ise divan başkanı marifetiyle kesildi. Divan Başkanı Hikmet Çetin, Yalçınkaya'nın adaylığı için imza veren 69 delegeden 42'sinin mükerrer olduğunu ileri sürdü ve delegelerin aday tercihlerini yeniden belirtmelerini istedi. Baskı ve dayatmalar sonucu bazı delegeler imzasını çekti ve Yalçınkaya adaylık için yeterli imzayı bulamadı. Yalçınkaya, "İnsanların nasıl bloke edildiğini, nelerle tehdit ve teşvik edildiğini biliyorum" diyerek CHP'deki ayak oyunlarının boyutlarını ortaya koydu. Kongrede delegeler ve divan başkanlığı arasında yaşanan sert tartışmalar ve Çetin'in yuhalanması da demokrasi ayıbı olarak tarihe geçti. ANKARA