Millet Kütüphanesi kapılarını açıyor

BUGÜN NELER OLDU

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi bünyesinde 7 gün 24 saat esasıyla hizmet verecek Cumhurbaşkanlığı Kütüphanesi, 20 Şubat'ta Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılacak. Kütüphanede, çocuklar, öğrenciler ve araştırmacılar için özel bölümler yer alacak. Türkiye'nin en büyük kütüphanesini 20 Şubat'ta Başkan Erdoğan açacak. 7 gün 24 saat hizmet verecek kütüphane e-Devlet üzerinden de kayıt olunacak. Sadece raf uzunluğu 201 kilometre olan dev kütüphanede kitap okumanın yanı sıra yapay zeka, siber güvenlik, kodlama kursları verilecek. Çocuklara özel Nasreddin Hoca Kütüphanesi'ni de bırandıran kütüphane çipli kimlik kartı ile ilk kez kullanılmış olacak. Kimliğini okutan kitabı ödünç alabilecek. Kütüphanede 2 milyon kitap, 2 milyon süreli yayın yer aldığını belirten Cumhurbaşkanlığı Kütüphaneler Daire Başkanı Ayhan Tuğlu, "Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi, Türkiye'nin en büyük kütüphanesi olmakla birlikte, ilerleyen zamanlarda da hem koleksiyon hem de hizmetleri açısından dünyanın sayılı kütüphaneleri arasına girecektir" dedi.