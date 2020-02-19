SON DAKİKA: 5 Belediye Başkanı AK Parti'ye geçti, rozetleri Başkan Erdoğan taktı

AK Parti grubunda yaşanan son dakika gelişmesi büyük alkışlarla karşılandı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan grup konuşmasının ardından partililere 5 belediye başkanının AK Parti saflarına geçtiğini ilan etti. Başkanları tebrik eden Erdoğan bu kararın hayırlı olmasını diledi. Yaşananlar parti grubunda coşkuyla karşılandı.

Rozetlerini bizzat Başkan Erdoğan'ın taktığı Belediye Başkanları grupta kürsüye tek tek anons edilerek çağrıldı. Burada il milletvekilleriyle birlikte Başkanlara rozetleri takıldı.

SON DAKİKA: 5 BAŞKAN AK PARTİ'YE GEÇTİ! İŞTE O İSİMLER

Aldıkları son dakika kararıyla AK PArti'ye geçme kararı alan belediye başkanları şöyle;

Afyon Bolvadin Belediye Başkanı Fatih Kayacan,

Bilecik Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin'e,

Bilecik Osmaneli Belediye Başkanı Münir Şahin,

Sakarya Pamukova Belediye Başkanı İbrahim Güven,

Siirt Baykan Veyselkarani Belediye Başkanı Murat Akgün.

Rozet takma töreninden önce kısa bir duyuru yapan Başkan Erdoğan "Kendilerine hoş geldiniz diyorum. Ve kararlarının milletimiz ve partimiz için hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'ye geçen belediye başkanlarına rozetlerini taktı | Video

Rozetleri takılan çiçeği burnunda AK Partili belediye başkanları ve bağlı bulundukları ilin milletvekilleri ile birlikte Başkan Erdoğan tek tek fotoğraf çektirdi. O anlar grupta alkışlarla karşılandı.