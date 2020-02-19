SON DAKİKA! Van'da otobüsle götürülmek istenen eroin ele geçirildi!

Van'ın Edremit ilçesinde İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan son dakika açıklamasına göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Su Sporları Merkezi önünde oluşturulan uygulama noktasında, şehirler arası taşımacılık yapan yolcu otobüsünde arama yaptı. Yapılan aramada zehri taşıyan şahıs tespit edilerek hediyelik eşya süsü verdiği paketi de ele geçirildi.

HEDİYELİK EŞYA SÜSÜ VERMİŞ!

Uyuşturucu arama köpeği "Bozo"nun da kullanıldığı aramada, S.E'ye ait hediyelik eşya kolisinde 25 pakette 7 kilo 70 gram eroin ele geçirildi. S.E'nin kimliği tespit edilmesinin ardından alınan son dakika kararıyla Kurubaş Mahallesi'ndeki evinde yapılan aramada ise hassas terazi, 21 gram esrar ve 2300 lira bulundu.

SON DAKİKA: ŞAHIS GÖZALTINA ALINDI

S.E, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak ile uyuşturucu nakletmek" suçlarından gözaltına alındı.

Van dışında da uyuşturucu ile mücadele kapsamında İçişleri Bakanlığı talimatıyla birçok ilde bu maddelerin ticaretini, taşımacılığını, torbacılığını yapan şahıslara yönelik uygulamaların devam ettiği ve yakalanan şahısların gözaltına alınarak adli işlemlerinin gerçekleştiği belirtildi.