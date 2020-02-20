TBMM'DE gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtlayan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rusya ile yapılan görüşmeler ve İdlib'deki son gelişmelerle ilgili şunları söyledi:Rejim, karadan ve havadan saldırılarıyla gerçekten insanlık dışı faaliyet göstermiştir. Soçi anlaşması diyoruz, Astana mutabakatı ve Adana mutabakatı diyoruz. Bunlardaki ilkeler neyse tarafların bunlara uymasını bekliyor, bunu talep ediyoruz.Herhangi bir şekilde gözlem noktalarımızın çekilmesi söz konusu değil. Ateşkesin sağlanabilmesi, akan kanın durabilmesi için süratle tarafların Soçi mutabakatındaki taahhütlerine uymasını bekliyoruz. Görüşmelerimiz tabii ki devam ediyor, edecek.Biz bir an önce ateşkes ve istikrarın sağlanması, anayasanın yapılması, meşru bir hükümetin seçilmesi ve bu meşru hükümet çerçevesinde istikrara kavuşmuş, demokratik ve istikrarlı bir Suriye'den bahsediyoruz. Avrupalı ve ABD'li dostlarımızın da taahhütlerine uymalarını, somut adımlar atarak sorumluluklarını yerine getirmelerini, üzerlerine düşeni yapmalarını bekliyoruz. Bu arada BM Güvenlik Konseyi'nde konuşan Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Sinirlioğlu, "Türkiye (İdlib'de) tehdit teşkil eden tüm hedefleri vuracak. Askerimizi geri çekmeyeceğiz ve gözlem noktalarından geri çekilmeyeceğiz. Ay sonuna kadar mevcut pozisyonlarından çekilmesi gereken rejimdir" dedi. ANKARA

ADANA NAMAZ VAKİTLERİ