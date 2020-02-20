Son dakika haberi: Meltem Şişli'nin 9 yıl hapis cezası istendi

İSMEK'te yaşanan çirkin olayla gündeme gelen İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreter Yardımcısı Yeşim Meltem Şişli'ye kötü haber! Şişli hakkında İSMEK'in eski yöneticisi kadınlara hakaret ettiği iddiasıyla yürütülen soruşturma tamamlandı. Savcılık, Şişli hakkında "İnanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme" suçundan hapis talebiyle iddianame düzenledi.
9 YIL HAPİS CEZASI
İBB Genel Sekreter Yardımcısı Şişli hakkında kadın çalışanlara aşağılayıcı ve ayrımcı ifadeler kullandığı iddiasıyla 9 yıl hapis cezası istendi