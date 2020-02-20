Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan son dakika corona virüs açıklaması! "Koronavirüs değil mevsimsel..."

İlk kez Çin'in Vuhan şehrinde ortaya çıkan daha sonra Japonya, Güney Kore, Fransa gibi ülkelerde de ölüme neden olan corona virüsü hakkında yeni gelişmeler yaşanıyor. Twitter'da bazı fotoğrafların yayınlanmasından sonra Türkiye'de de corona virüsünün tespit edildiği iddia edilmişti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bu iddialarla ilgili son dakika açıklamasında bulundu. Rize'deki Çinli turistin testleri tamamlandı ve koronavirüse rastlanmadı!

CORONA DEĞİL MEVSİMSEL GRİP!

"Koronavirüs şüphesiyle Rize Devlet Hastanesi'nde gözlem altında tutulan hastanın testleri tamamlandı. Ankara Ulusal Viroloji Laboratuvarımızda incelenen numunelerde hastanın Koronavirüs değil mevsimsel grip olduğu anlaşıldı. Hastamız bugün taburcu edilecek."

Koronavirüs şüphesiyle Rize Devlet Hastanesi'nde gözlem altında tutulan hastanın testleri tamamlandı. Ankara Ulusal Viroloji Laboratuvarımızda incelenen numunelerde hastanın Koronavirüs değil mevsimsel grip olduğu anlaşıldı. Hastamız bugün taburcu edilecek. — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) February 20, 2020

ÇİN'DE ÖLENLERİN SAYISI İKİ BİNİ GEÇTİ!

Covid-19 salgını yüzünden hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 6'ya yükseldi. Çin Ulusal Sağlık Komisyonu tarafından aktarılan son dakika bilgisine göre dün 136 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı iki bin altıya yükseldi. Çin haricinde Japonya, Filipinler, Tayvan ve Fransa'da da corona virüsü nedeniyle ölümler yaşandı.

Salı günü kayıtlara geçen can kayıplarının 132'sinin virüsün ilk kez ortaya çıktığı Wuhan kentinin bağlı olduğu Hubei eyaletinde yaşandığı ifade edildi. Komisyonun açıklamasında, bin 824 kişinin iyileşerek taburcu edildiğine dikkat çekilerek, bir gün içinde taburcu olanların sayısının ilk kez yeni vaka sayısını geçtiği belirtildi.

Hong Kong'da da bir kişinin Covid-19 salgını nedeniyle bu sabah yaşamını yitirdiği açıklandı. 70 yaşındaki hastaya 14 Şubat günü korona virüsü enfeksiyonu teşhisi koyulduğu bildirildi. Hong Kong'da hastalık nedeniyle ölenlerin sayısı 2'ye çıktı. Böylece Japonya, Tayvan, Filipinler ve Fransa'da görülen birer ölümle birlikte dünya genelindeki toplam can kaybı sayısı 2 bin 10'a çıktı.