Son dakika! Canlı yayında flaş İdlib açıklaması! Serakib sonrası hedef neresi olacak?

Suriye'nin İdlib bölgesinde hareketli saatler yaşanıyor. Gelen son dakika bilgilerine göre; muhalifler Serakib'i Esad Rejimi'nin elinden almak için harekat başlattı. Şiddetli çatışmalar Neyrab Köyü civarında sürüyor. Esad Rejimi'ne ait 6 tank etkisiz hale getirilirken, 1 tan ele geçirildi. Bölgede Rejim İHA'larının da düşürüldüğüne dair bilgiler var. A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulunan Uluslararası İlişkiler Uzmanı Mesut Şöhret, "Serakib düğümün çözüldüğü yer. Rejimin ilk saldırdığı yerlerden biri. Çatal gibi, komşu ülkelerle ve Suriye'nin içinde bağlantı sağlayan en stratejik bölge." dedi. Şöhret, muhaliflerin bir sonraki hedefini de açıkladı. İşte İdlib'de son durum ve detaylar...

"STRATEJİK ÖNEMİ BÜYÜK"

Muhaliflerin İdlib'deki operasyonunu A Haber canlı yayınında yorumlayan Uluslararası İlişkiler Uzmanı Dr. Mesut Şöhret, "Serakib düğümün çözüldüğü yer. Rejimin ilk saldırdığı yerlerden biri. Çatal gibi, komşu ülkelerle ve Suriye'nin içinde bağlantı sağlayan en stratejik bölge." dedi.

Son dakika: Muhalifler ile rejim arasında çatışma! Hedef Serakib kasabası, bundan sonra ne olacak? | Video

Şöhret Serakib'in önemine dikkat çekerek, "Rejim ve bizim en büyük mücadeleyi burada göstereceğimizi söyleyebiliriz. Buranın kaybedilmesi bizim açımızdan sıkıntı olmuştu. Türkiye ve ılımlı muhalifler açısından büyük öneme sahip." ifadelerini kullandı.

RUSYA NE YAPACAK?