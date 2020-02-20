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Sözde imamlarıyla birlikte yakalandılar

merkezli 26 ilde 35'i muvazzaf asker 55 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Düzenlenen operasyonlarda, 36'sı yakalandı. üyeleri ve onlarla görüştükleri belirlenen üç sözde mahrem imam yakalandı

EMİR SOMER EMİR SOMER Gündem
Giriş Tarihi: 20.2.2020 ABONE OL
Sözde imamlarıyla birlikte yakalandılar

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasına yönelik İstanbul merkezli 26 ilde 35'i muvazzaf asker 55 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Düzenlenen operasyonlarda, 36'sı yakalandı. FETÖ üyeleri ve onlarla görüştükleri belirlenen üç sözde mahrem imam yakalandı.
Hakkında gözaltı kararı verilenler arasında, 1 binbaşı, 1 yüzbaşı, 3 üsteğmen, 1 teğmen, 27 astsubay ve 2 uzman çavuş olmak üzere 35 muvazzaf asker bulunduğu öğrenildi. Şüphelilerden 20'sinin kanun hükmünde kararnameler (KHK) ile meslekten ihraç edildikleri, 3 şüphelinin ise FETÖ'nün sözde TSK mahrem yapılanması içerisinde sözde mahrem imam olarak görev yaptığının belirlendiği ifade edildi.
Aksaray merkezli 6 ilde, aralarında mesleklerinden ihraç edilen komiser yardımcısı ve polis memurlarının olduğu 7 kişi gözaltına alındı.

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Sözde imamlarıyla birlikte yakalandılar
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