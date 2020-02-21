Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Gündem Haberleri > BMGK toplantısına damga vuran sözler... Türkiye hakkındaki iddialara tokat gibi sözler

BMGK toplantısına damga vuran sözler... hakkındaki iddialara tokat gibi sözler

’nin Temsilci Yardımcısı Louay Falouh’un hakkındaki asılsız suçlamalarına Türkiye’nin BM Feridun Sinirlioğlu sert tepki gösterdi. Feridun Sinirlioğlu BMGK'ya damga vuran tartışmada Suriye temsilcisi Louay Falouh’a " Onu meşru muadil olarak görmediğim için ona bir cevap vermeyeceğim" dedi.

Giriş Tarihi: 21.2.2020 10:12 Güncelleme Tarihi: 21.2.2020 10:22 ABONE OL
BMGK toplantısına damga vuran sözler... Türkiye hakkındaki iddialara tokat gibi sözler

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) önceki günkü Suriye oturumuna Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Feridun Sinirlioğlu'nun Suriye'nin BM Temsilci Yardımcısı Louay Falouh ile tartışması damga vurdu.

SURİYE HALKINI ÖLDÜRMEYİ BIRAKIN

Sinirlioğlu, TSK'nın İdlib'deki güçlerini geri çekmeyeceğini ve gözlem noktalarından vazgeçmeyeceğini söyledi. Ay sonuna kadar mevcut pozisyonlarından çekilmesi gerekenin Suriye'de kendi halkını katleden rejim olduğunu belirten ve İdlib'deki krizin kötüleştiğine işaret eden Sinirlioğlu, "Suriye kendi halkını öldürmeyi bırakmalı'' diye konuştu.

Son dakika haberler... İdlib’de büyük operasyon! Rejim güçlerine ağır darbe vuruldu


TÜRKİYE ALEYHTARI SÖZLER

Hürriyet'te yer alan habere göre, Suriye'nin BM Daimi Temsilcisi Yardımcısı Luay Falouh'un Türkiye aleyhtarı sözlerine de tepki gösteren Sinirlioğlu, "Bugün Türkiye 9 milyondan fazla Suriyeliye bakım ve koruma sağlıyor. Bu, rejimin kontrol alanlarındaki nüfustan daha fazla. Ve şimdi burada, bu konuşmacının asılsız suçlamalarını dinliyoruz. Onu meşru muadil olarak görmediğim için ona bir cevap vermeyeceğim" dedi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
BMGK toplantısına damga vuran sözler... Türkiye hakkındaki iddialara tokat gibi sözler
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN