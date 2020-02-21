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Ali Yerlikaya'dan dikkat çeken futbol paylaşımı

'u. bu hafta sonu yaşanacak büyük futbol heyecanı sardı. Vali Yerlikaya, dört büyük kulübün karşılaşacağı kritik hafta için Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir ve klüp başkanlarını ağırladı. Valinin paylaşımında centilmenlik vurgusu dikkat çekerken, bu anlaşıyın sahada ve tribünlerde de aynı şekilde sürmesi arzu ediliyor.

Giriş Tarihi: 21.2.2020 18:30 Güncelleme Tarihi: 21.2.2020 18:30 ABONE OL
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan dikkat çeken futbol paylaşımı

İstanbul Valisia Ali Yerlikaya, TFF Başkanı Nihat Özdemir, Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Galatasaray kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ve Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile bir araya geldi.

Toplantının ardından Vali Yerlikaya, twitter hesabından "Bu hafta sonu İstanbul'da futbol şöleni var.

Beşiktaş-Trabzonspor ve Fenerbahçe-Galatasaray maçları öncesinde centilmenlik ruhunun hem sahada hem de tribünde sürdürülmesi için Sayın Başkanlarımızla bir araya geldik"

Kazanan daima dostluk ve centilmenlik olacak" şeklinde bir paylaşımda bulundu.

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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan dikkat çeken futbol paylaşımı
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