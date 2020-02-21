İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan dikkat çeken futbol paylaşımı

İstanbul Valisia Ali Yerlikaya, TFF Başkanı Nihat Özdemir, Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Galatasaray kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ve Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile bir araya geldi.

Toplantının ardından Vali Yerlikaya, twitter hesabından "Bu hafta sonu İstanbul'da futbol şöleni var.

Beşiktaş-Trabzonspor ve Fenerbahçe-Galatasaray maçları öncesinde centilmenlik ruhunun hem sahada hem de tribünde sürdürülmesi için Sayın Başkanlarımızla bir araya geldik"

Kazanan daima dostluk ve centilmenlik olacak" şeklinde bir paylaşımda bulundu.