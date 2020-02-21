Sığınma isteyen FETÖ’cüler için rapor hazırladılar

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Almanya, Norveç, İsveç, Hollanda büyükelçilerinin talepleri doğrultusunda, siyasi sığınma talebinde bulunan Türk vatandaşları hakkında rapor hazırladıkları belirtilen 5 sanık hakkında "gizliliğin ihlali, açıklanması yasaklanan gizli bilgileri casusluk maksadıyla temin etme" suçlarından hazırlanan iddianame Ankara 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. FETÖ elebaşının avukatı Adnan Şeker'in de aralarında bulunduğu sanıklardan bazılarının, para karşılığı casusluk yaptıklarını kabul ettikleri belirtildi. İddianamede, "Şüpheli Yılmaz S.'nin bu bilgi ve belgeleri rapor haline getirip elçiliklere verdiği, FETÖ ve PKK'ya müzahir olan, hakkında yakalama kararı bulunan, ülkemizden illegal yolla çıkış yapan şahıslar ve terör örgütü mensuplarının iltica taleplerinde hazırlanan bu raporlardan faydalanıldığı anlaşılmıştır" denildi.