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: Husiler duyurdu: 'yu vurduk!

... 'de bulunan Husiler'den bir son dakika açıklaması geldi. 'ın desteklediği belirtilen Husiler, için kritik öneme sahip petrol şirketi 'yu vurduğunu açıkladı. Husiler daha önce de Aramco'yu vurmuşlardı. Husiler'in 12 İHA ve 4 füze ile saldırı gerçekleştirdiği belirtiliyor.

İHA Gündem
Giriş Tarihi: 21.2.2020 17:56 Güncelleme Tarihi: 21.2.2020 17:58 ABONE OL
SON DAKİKA: Husiler duyurdu: Aramco'yu vurduk!

Yemen'deki Husiler, Yanbu şehrindeki Suudi Arabistan'ın milli petrol şirketi Aramco'ya saldırı gerçekleştirdiklerini açıkladı.

Husilerin sözcüsü Yahya Sarya yaptığı açıklamada, "Yanbu şehrindeki Suudi Arabistan'ın milli petrol şirketi Aramco ve önemli hedefleri vurduk" ifadelerini kullandı.

Açıklamada, saldırıların 12 insansız hava aracı ve 4 füzeyle gerçekleştirildiği ifade edildi.
Suudi Arabistan liderliğindeki Koalisyon Sözcüsü Turki Al-Maliki, Husiler tarafından Suudi Arabistan topraklarına daha önce gerçekleştirilen saldırıların engellendiğini bildirmişti.

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SON DAKİKA: Husiler duyurdu: Aramco'yu vurduk!
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