SON DAKİKA: Husiler duyurdu: Aramco'yu vurduk!

Yemen'deki Husiler, Yanbu şehrindeki Suudi Arabistan'ın milli petrol şirketi Aramco'ya saldırı gerçekleştirdiklerini açıkladı.

Husilerin sözcüsü Yahya Sarya yaptığı açıklamada, "Yanbu şehrindeki Suudi Arabistan'ın milli petrol şirketi Aramco ve önemli hedefleri vurduk" ifadelerini kullandı.

Açıklamada, saldırıların 12 insansız hava aracı ve 4 füzeyle gerçekleştirildiği ifade edildi.

Suudi Arabistan liderliğindeki Koalisyon Sözcüsü Turki Al-Maliki, Husiler tarafından Suudi Arabistan topraklarına daha önce gerçekleştirilen saldırıların engellendiğini bildirmişti.