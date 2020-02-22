Başkan Erdoğan sosyal medya hesabından paylaştı! "Bu millet bir kez daha tarihin gidişatına yön verecektir"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan bugün İzmir'de, İzmir Ege Otoyolu'nun Menemen - Çandarlı - Aliağa bölümünü coşkulu kalabalığın katılımı ile açtı. Erdoğan burada bir dizi açıklamalarda da bulundu. Açıklamalarının ardından sosyal medyadan da bir paylaşım yapan Erdoğan, Türkiye'nin Suriye ve İdlib politikalarına vurgu yaparak; İnşallah bu Millet, kazanacağı başarılar ve zaferlerle bir kez daha tarihin gidişatına yön verecektir. ifadelerini kullandı. İşte Başkan Erdoğan'ın o paylaşımı.

"İDLİB MESELESİ EN AZ AFRİN, BARIŞ PINARI HAREKATI BÖLGESİ KADAR ÖNEMLİDİR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bizim açımızdan İdlib meselesi en az Afrin kadar, Barış Pınarı Harekatı bölgesi kadar önemlidir. Bu konudaki kararlılığımızı dün akşam Sayın Putin'e de açıkça ifade ettim. Dün öğlen Sayın Merkel'e, Sayın Macron'a da ifade ettim. Bundan sonraki süreçte 5 Mart'ta tekrar bir araya geleceğiz, tekrar bu konuları konuşacağız. İnşallah bu meselede de ülkemizin ve Suriyeli kardeşlerimizin çıkarlarına en uygun neticeyi elde edeceğiz." diye konuştu.

"Bizim sevdamız millet, gayemiz hizmet." diyen Erdoğan, millete olan sevgilerini sadece lafta bırakmayıp yatırımlar, eserler ve hizmetlerle de ispat ettiklerini söyledi. Hiçbir ilçe geri kalmasın, hiçbir vatandaş kendini dışlanmış, ötelenmiş hissetmesin diye gece gündüz gayret gösterdiklerinin altını çizen Erdoğan, "81 vilayetimizin, 922 ilçemizin her birinde eserimiz var. Her bir mahallemizde, köyümüzde yaptığımız hizmetler var. Bugün de İzmir'de tarihi bir yatırımı şehrimizin ve sizlerin istifadesine sunduk. Menemen-Aliağa-Çandarlı Otoyolu'nun açılış törenini büyük bir coşkuyla gerçekleştirdik." dedi.

Erdoğan, bu otoyolun hizmete girmesiyle İzmir-Çandarlı arasındaki ulaşım süresinin 1,5 saatten 40 dakikaya düşürüldüğünü belirterek bugün aynı zamanda bir özel sektör firmasının 550 kişiye istihdam sağlayacak yeni seramik fabrikasının açılışını da yapacaklarını aktardı. Türkiye'nin en büyük kütüphanesi olan Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nin açılışını da yaptıklarını anımsatan Erdoğan, bu kütüphanede vatandaşlara Külliye'nin mutfağından çıkan ikramların da ücretsiz sunulduğunu anlattı.