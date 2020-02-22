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Şehidin annesinin sözleri yürekleri dağladı: Dön emrine uymadın, hakkım sana helaldir Ali'm!

Suriye'nin şehrinde rejim güçlerinin saldırısında şehit olan ’nın cenazesi helallik alınması için baba ocağına getirildi. Şehidin annesi elindeki kazağı koklayıp öperken, "Seninle gurur duyuyorum oğlum. Dön emrine uymadın. 'Görevim bitmedi' dedin. Hakkım sana helal olsun Ali'm" diyerek gözyaşı döktü. Şehidin annesinin sözleri yürekleri dağladı. Cenazeye çok sayıda Hataylı katılırken, 'Şehitler ölmez, vatan bölünmez' sloganları atıldı.

Giriş Tarihi: 22.2.2020 16:02 ABONE OL
Şehidin annesinin sözleri yürekleri dağladı: Dön emrine uymadın, hakkım sana helaldir Ali'm!

Suriye'nin İdlib şehrinde rejim güçlerinin saldırısında şehit olan Teğmen Ali Emre Fırıncıoğulları'nın (24), cenazesi helallik alınmak üzere Hatay'daki baba ocağına getirildi.

"HAKKIM SANA HELALDİR ALİ'M"

Suriye'nin İdlib şehrinde rejim güçlerinin saldırısında şehit olan Teğmen Ali Emre Fırıncıoğulları'nın cenazesi Samandağ ilçesi Çiğdede Mahallesindeki baba ocağına getirildi. Anne Müntaha Fırıncıoğulları oğlunun cenazesini beklerken "Seninle gurur duyuyorum oğlum. Dön emrine uymadın. 'Görevim bitmedi' dedin. Hakkım sana helal olsun Alim" dedi.

Anne Fırıncıoğulları, elinde tuttuğu şehidin kazağını koklayıp öptü. Şehit Fırıncıoğulları'nın cenazesi ise baba ocağına alkışlar eşliğinde geldi. Cenazeye katılanlar "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" sloganı attı.

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Şehidin annesinin sözleri yürekleri dağladı: Dön emrine uymadın, hakkım sana helaldir Ali'm!
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