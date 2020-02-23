Parti kurma çabası içinde olan Ali Babacan HDP'ye göz kırptı. HDP genel konresine davet edilen Ali Babacan kongreye katılmazken 'Hayırlı olsun' dileklerini iletti. Kongrede Ali Babacan'ın bir mesajı da okundu.

DAVETİNİZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİM

Daha önce de kongreye davet edilen Ali Babacan'ın kongreye yolladığı mesajında şu ifadelere yer verdi:

Sayın Pervin Buldan ve Sayın Sezai Temelli, Halkların Demokratik Partisinin 4'üncü Olağan Büyük Kongresine davetiniz için teşekkür ederim.

HAYIRLI OLMASINI DİLİYORUM

Kongrede alacağınız kararların ülkemizin demokrasisine ve toplumumuzun huzuruna katkı vermesini ümit ediyorum. Bu vesileyle selamlarımı iletiyor, kongrenizin hayırlı olmasını diliyorum.