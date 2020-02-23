Dünya, Türkiye’ye yardımda akıllı davranamadı

Birleşmiş Milletler İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Mark Lowcock, "Suriye'nin kuzey batısında yaşananlar kadar korkunç bir durum daha görmedim" dedi.Türkiye'nin savaşın başından beri kaçarak Türkiye'ye sığınan üç buçuk milyon Suriyeliye barınma sağlamada muazzam bir cömertlik sergilediğini ifade eden Lowcock, "Uluslararası toplum Türkiye'ye finansal ve diğer yardımlar sağlamada akıllı davranmadı, daha akıllı olunabilirdi. İdlib'de 30 bin terörist olduğu tahmin ediliyorama 3 milyon da sivil var, Terörist olduğu iddia edilen her bir kişi için çoğu kadın ve çocuk 100 masum sivil rastgele, orantısız ve büyük bir saldırıya uğruyor. Türk yetkililerle daha fazla yardım kamyonunun geçebilmesi için bu sınır kapılarının sürekli açık tutulması konusunda yapıcı bir görüşme yürütüyoruz" dedi.Gerginliğin azaltılması gerekirken şiddetli saldırıların devam ettiğine dikkati çeken Lowcock "Suriye'nin kuzey batısında bu insanların kaçtığı yerlerdeki nüfus yoğunluğu şu an dünyanın en büyük başkentlerinin çoğunun nüfus yoğunluğundan daha fazla.Bu inanılmaz. İdlib'de artık güvenli bir yer yok. İnsanlar soğukta, çamurda dışarda. Bebekler ölüyor. daha yeni İdlib'de 16 yer ve Halep'in batısında ise 4 yerin Suriye hükümeti ve destekçileri tarafından bombalandığı haberleri geldi. Bu durum son bulmaz, bu insanlar korunmazsa korkarım 21. yüzyılın en büyük korku hikayesiyle karşı karşıya kalacağız" diye konuştu.İdlib için uzun süredir uyarıda bulunduğunu vurgulayan Lowcock, "Şu ana kadar yüzbinlerce insan öldü, yüzbinlercesi kaçmak zorunda kaldı. Artık bunun son bulması gerek." dedi. Lowcock, Rusya, Türkiye ve rejime Suriye'deki "kıyımı" durdurma ve siyasi çözüm bulma çağrısı yaptı.BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi Sözcüsü Jens Laerrke Cenevre'den dünyaya seslendi: Aralık'tan bu yana Suriye'nin kuzeyinde 900 bin kişi evini terketti, üçte ikisi çocuk. Siviller dondurucu soğuğa karşı, yanlarındaki eşyaları, mobilyaları hatta giysilerini yakmak zorunda kalıyor.

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