Millet Kütüphanesi Türkiye’ye yakıştı

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kapılarını açan Millet Kütüphanesi, gece ve gündüz ziyaretçilerden büyük ilgi görüyor. Milyonlarca eserle kitapseverlere tarihte yolculuk imkanı sunan Türkiye'nin en büyük kütüphanesi, her yaştan kitapseveri ağırlıyor. Açılışının ardından ilk gün yaklaşık 6 bin kişinin ziyaret ettiği kütüphane kitapseverin beğenisini kazandı. 7 gün 24 saat hizmet veren kütüphaneden faydalanmak isteyen yeni kimlik kartı sahibi Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, turnikelerdeki haznelere kimlik kartlarını okutarak kolaylıkla ve hızla giriş yapabiliyor. Kütüphanede kullanıcılar için çay, kahve, su ve kek ikramında bulunuluyor. Kütüphanede yer alan "Mürekkebin İzi, Yazma Eserler" sergisinde Türkiye Yazama Eserler Kurumu Başkanlığı, Türk ve İslam Eserleri Müzesi, Ayasofya Müzesi ve İstanbul Arkeoloji Müzeleri ile İstanbul Üniversitesi Nadir Eserler Kütüphanesi ve Topkapı Sarayı Müzesinde bulunan 78 yazma eseri görme imkanı bulunuyor. Kütüphanenin ziyaretçileri, ilk izlenimlerini ve duygularını AA'ya anlattı. Nezaket Turan, çok güzel bir eserle karşılaştıklarını belirterek, "Çocuklarımız inşallah bu eserlerden faydalanırlar" dedi. Üniversite öğrencisi Mert Uygur, "Çok büyük, muhteşem bir eser. Çok etkilendim. Sadece ders çalışmak için değil, burada yaşarım. İstediğim her şeyi, özellikle de eski eserleri burada bulabilirim" diye konuştu. Kütüphaneyi görmek için İstanbul'dan kütüphaneye gelen Avukat Sebahattin Çetin, "Hukuk Fakültesi'nden çok eski hocalarımızın kitaplarını gördüm. Muhteşem bir kütüphane. Ben birçok ülkenin kütüphanelerini de gezdim. Tarifi ve anlatılması mümkün değil, gelip görülmesi gerekiyor. Hayran kaldım. Türkiye'ye yakışır bir şey olmuş. Emeği geçenlere teşekkür ederiz" dedi.Başkan Erdoğan'ın yaptığı kitap bağışı davetine ilk icabet eden MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli oldu. Bahçeli kendi özel kütüphanesinden seçtiği muhtelif konulardan oluşan kitapları Millet Kütüphanesi'ne bağışladı.

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