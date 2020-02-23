Skandal savunmaya soruşturma başlatıldı

Akademısyen Ceren Damar'ı öldüren öğrenci Hasan İsmail Hikmet'in avukatı Vahit Bıçak'ın, mahkemede sanık hakkında yaptığı skandal savunmasına, avukatın kayıtlı olduğu Ankara Barosu disiplin soruşturması başlattı. Avukat Bıçak'ın önceki günkü karar duruşmasında, müebbet hapis cezasına çarptırılan katil Hasan İsmail Hikmet'i savunurken, bel altı sözleriyle duruşmanın tansiyonunu yükselterek "Sanığın yüzme sporu yaparak geliştirdiği vücuduna Ceren Damar ilgi duymaya başlamıştır. Duygusal ilişki yaşamak istemiştir ancak sanık kibarca reddetmiştir. Ancak vakit geçirmeye devam edip alkol bile almışlardır. Öğrencisi ile cinsel ilişkiye girerek arasındaki hiyerarşik yapıyı kullanmıştır ve suç işlemiştir. Ceren Damar şu an hayatta olsaydı 'cinsel saldırıdan' yargılanacaktı" demişti. Tepki çeken savunma sonrasında Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu da dün "Bu savunma dokunulmazlığı, sınırlarını fersah fersah aşmıştır. Ankara Barosu'nun pazartesi olağanüstü toplanıp işlem yapması lazım. Dolayısıyla meslek kuralları en ağır ne yaptırım gerektiriyorsa o yapılmalıdır" diye konuştu. Türkiye Barolar Birliği Başkanı Fevzioğlu'nun bu sözlerinin ardından dün akşam saatlerinde Ankara Barosu avukat Vahit Bıçak için disiplin soruşturması açtı. ANKARA

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