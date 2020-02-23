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! MSB'den açıklaması: Yaraların sarılması için her türlü göreve hazırız

İran'ın Khoy şehrinde gerçekleşen ve Van'da şiddetli bir şekilde hissedilen depremle ilgili açıklamasında bulundu. Bakanlık açıklamasında, "TSK, bölgeye destek ulaştırılması için tüm hazırlıklarını yapmıştır, yaraların sarılması için her türlü göreve hazırdır!" dedi.

Giriş Tarihi: 23.2.2020 14:39 Güncelleme Tarihi: 23.2.2020 14:41 ABONE OL
Son dakika! MSB'den Van depremi açıklaması: Yaraların sarılması için her türlü göreve hazırız

Milli Savunma Bakanlığı 9 vatandaşımızın hayatını kaybettiği depremle ilgili son dakika açıklamasında bulundu.

DESTEK İÇİN TÜM HAZIRLIKLAR YAPILDI

MSB sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Van'da meydana gelen depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz. TSK, bölgeye destek ulaştırılması için tüm hazırlıklarını yapmıştır, yaraların sarılması için her türlü göreve hazırdır!" ifadelerini kullandı.

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Son dakika! MSB'den Van depremi açıklaması: Yaraların sarılması için her türlü göreve hazırız
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