Çerkesler ve Kırım Tatar Türkleri’nden Rusya’ya protesto

İstanbul Kırım Tatar Türkleri, Rusya'nın Kırım'ı işgalini ve bölgede artan baskılarını, Çerkesler ise Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov'un soykırımı yok sayan sözlerini protesto etti.Beyazıt Meydanı'nda bir araya gelen Kırım Tatar Türkleri "Putin Kırım'dan elini çek" ve "Kırım Tatarları teslim olmayacak" yazılı pankartlar açarak, "Kırım Türk'tür, Türk kalacak" şeklinde slogan attı. Grup adına konuşan Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği İstanbul Şubesi Başkanı Celal İçten, "Kırım'ın Rusya tarafından işgaliyle başlayan, Kırım Tatar Türkleri üzerindeki insan hakları ihlalleri, baskı ve sindirme politikalarının ilk günkü şiddetiyle devam ediyor. Kırım'da silahlı Rus paramiliter güçler tarafından kaçırılan ve bir daha kendilerinden haber alınamayan insan sayısı 40'ı geçti" dedi.Öte yandan Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde bir araya gelen Çerkesler, Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov'un bir yayın kuruluşunda yer alan 'soykırım ve sürgünü yok sayan' demecine tepki gösterdi. Çoğulcu Demokratik Partisi Genel Başkanı Faruk Arslandok, Rusya'nın en büyük soykırım ve sürgünü Çerkeslere uyguladığını, 23 Şubat'ın Çerkes-İnguş halkına uygulanan sürgünün 76. yıl dönümü olduğunu belirti. Arslandok, "Soykırımı inkar eden bir devlet, gelecekte de böyle bir trajediye yol açacağı kaygısı vermektedir" diye konuştu.

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