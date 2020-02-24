Elazığ’da konteyner kente yerleşim başladı

Elazığ'daki depremzedeler, geçici barınmaları amacıyla kurulumu tamamlanan konteynerlere yerleşmeye başladı. Merkezi Sivrice ilçesi olan, 24 Ocak'ta yaşanan 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından depremzedelerin kalıcı konutlar inşa edilene kadar geçici barınmalarını sağlamak için Elazığ'ın Aşağı Demirtaş, Kırklar, Doğukent, Hankendi mahalleleri ile Sivrice'nin Gölbaşı mevkisinde 4 bin 806 konteyner kurulması için çalışma başlatılmıştı. Doğukent Mahallesi'nde 900 konteynerden 500'ünün kurulumu tamamlandı. Tamamlanan konteynerlere ailelerin yerleştirilmesine başlandı. Aileler için konteynerlere AFAD tarafından gıda kolileri de bırakıldı. Konteynerlere yerleşen ilk aile, Erdal ve Seda Dal çifti oldu.Erdal Dal, "Depremde ağır hasar görmesi nedeniyle evlerimizi boşalttık. Eşyalarımızı bile doğru düzgün çıkaramadık. Deprem sonrasında kalacak yerimiz de yoktu. Kayınvalidemlerde kaldık ancak onların da evlerine yıkım kararı çıktı. Daha sonra akrabalarda birkaç gün idare ettik. Çok güzel bir ortam kurulmuş. Konteynerler çok güzel, kullanışlı. Allah devletimizden razı olsun. Kısa sürede kurulması, teslim edilmesi muhteşem" dedi.Seda Dal da depremin ardından yaşadıkları zor süreçte kendilerine yardımcı olan yetkililere teşekkür ederek, "Devletimiz, bakanlarımız her şeyi yaptı. Anahtarımızı teslim aldık. Allah razı olsun hepsinden." diye konuştu. Depremzede Müslüm Apaydın ise konteynerleri çok beğendiğini dile getirerek, "Allah devlete zeval vermesin. Memnunuz, canımız sağ çok şükür" diye konuştu.Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, AK Parti Elazığ İl Başkanlığı'nda düzenlediği basın toplantısında, Elazığ depremi sonrası konut çalışmalarla ilgili bilgi verdi. Kurum "Daha önce birçok yerde deprem sonrası vatandaşların ihtiyacını karşılamak için yaptığımız konutları, Elazığ ve Malatya'da da aynı hız ve kararlılıkla yapacağız. Hasar tespiti 12 günde tamamlandı. Projelerimiz, Elazığ'ın bugüne kadar yapmış olduğu en büyük dönüşüm sürecidir. Hem şehir merkezinde hem de özel alanlarda konutlarımızın yapılması sürecinde bu deprem hasarı sebebiyle yıkılan, ağır ve az hasarlı olan ama dönüşmesi gerektiğine inandığımız projelerin başlangıçlarını yapmış olduk ve eş zamanlı olarak hepsini yürütüyoruz. Yaklaşık 19 bin bağımsız bölümden oluşan konut projelerini başlattık. Bir yıl sonra Elazığ bugünden çok daha güzel mutlu ve umutlu bir şehir olacak" dedi.

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