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Son dakika: Transasya Ekspresi ve Van Tahran yolcu tren seferleri durduruldu

Son dakika haberi: TCDD: Türkiye- İran arasında karşılıklı olarak işleyen Transasya Ekspresi ve Van Tahran yolcu treni ile yük tren seferleri 23 Şubat Pazar günü saat 17.00 itibariyle geçici olarak durduruldu. Bilindiği üzere, Türkiye ile İran arasındaki demiryolu ile yolcu bağlantısı; Ankara-Tahran-Ankara arasında haftada bir gün çalışan Trans Asya treni ve Van-Tahran-Van arasında haftada bir gün çalışan Van-Tahran treni ile sağlanıyordu.

DHA Gündem
Giriş Tarihi: 24.2.2020 10:17 Güncelleme Tarihi: 24.2.2020 10:37 ABONE OL
Son dakika: Transasya Ekspresi ve Van Tahran yolcu tren seferleri durduruldu

TürkiyeCumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD), Türkiye-İran arasındaki yük ve yolcu tren seferlerinin, koronavirüs salgını nedeniyle 23 Şubat 2020 tarihinden itibaren geçici olarak durdurulduğuna açıkladı.

TCDD'den yapılan yazılı açıklamada, İran'da koronavirüs salgını nedeniyle gerçekleşen ölümler üzerine Türkiye'nin İran sınırı kapattığı hatırlatılarak, şöyle denildi:

"Türkiye- İran arasında karşılıklı olarak işleyen Transasya Ekspresi ve Van Tahran yolcu treni ile yük tren seferleri 23 Şubat Pazar günü saat 17.00 itibariyle geçici olarak durduruldu. Bilindiği üzere, Türkiye ile İran arasındaki demiryolu ile yolcu bağlantısı; Ankara-Tahran-Ankara arasında haftada bir gün çalışan Trans Asya treni ve Van-Tahran-Van arasında haftada bir gün çalışan Van-Tahran treni ile sağlanıyordu."

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Son dakika: Transasya Ekspresi ve Van Tahran yolcu tren seferleri durduruldu
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