16 sanatçı 28 Şubat’ı anlattı

BUGÜN NELER OLDU

Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) tarafından düzenlenen 28 Şubat temalı "Böyle Daha Güzelsin" sergisinin basın gösterimi, Topkapı Sarayı Darphane-i Amire binasında yapıldı. Dernek Başkanı Saliha Okur Gümrükçüoğlu, Başkan Yardımcısı Sümeyye Erdoğan Bayraktar, serginin küratörü Yasemin Darbaz'ın yanı sıra sanatçılar çok sayıda davetli de katıldı. Türkiye'de 1998'de postmodern darbe ile seçilmiş iktidarı hedef alan yasakçı zihniyet, en çok da üniversitede okuyan başörtülü kadınlara yaptığı zulümle hafızalara kazınmıştı. Kurulan "İkna Odaları"nda öğrencilerin saçlarını zorla açıp, "Böyle daha güzelsin" şeklinde yapılan çirkin telkin ise 22 yıl sonra ilk kez bir sergiyle isim oldu. Sergide, kadınların yasakla değil, olduğu gibi anlaşılması mesajı veriliyor. Hazırlığı 1.5 yıl süren sergide 16 sanatçının eserleri yer alıyor.