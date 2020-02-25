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Başkan Erdoğan 'da, Cumhurbaşkanı tarafından onuruna verilen resmi akşam yemeğine katıldı

Türkiye Cumhurbaşkanı , Cumhurbaşkanı tarafından onuruna verilen resmi akşam yemeğine katıldı.

AA Gündem
Giriş Tarihi: 25.2.2020 18:53 Güncelleme Tarihi: 25.2.2020 18:53 ABONE OL
Başkan Erdoğan Azerbaycan'da, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından onuruna verilen resmi akşam yemeğine katıldı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından onuruna verilen resmi akşam yemeğine katıldı.

Türkiye-Azerbaycan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin 8'inci Toplantısı'na katılmak üzere Bakü'ye gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliyev tarafından onuruna verilen resmi akşam yemeğine iştirak etti.

Yemekte, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve MİT Başkanı Hakan Fidan da yer aldı.

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Başkan Erdoğan Azerbaycan'da, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından onuruna verilen resmi akşam yemeğine katıldı
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