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İçişleri Bakanı 'dan 'daki bekçi sahnesi ile ilgili paylaşım: Eyvallah

Geçtiğimiz hafta adlı dizideki bekçi ve polisler arsında yaşanan küçük bir tartışmanın olduğu sahne tepki çekmişti! Dizide yayınlanan yeni sahne, İçişleri Bakanı 'nun dikkatinden kaçmadı. Arka Sokaklar'ın efsanesi ''nın bekçiye nasihatlerde bulunduğu sahneyi izleyen Soylu, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

Giriş Tarihi: 25.2.2020 09:24 Güncelleme Tarihi: 25.2.2020 09:25 ABONE OL
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan Arka Sokaklar'daki bekçi sahnesi ile ilgili paylaşım: Eyvallah Rıza Baba

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kanal D'nin uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar'da, usta oyuncu Zafer Ergin'in canlandırdığı Rıza Baba'nın bekçilerle ilgili olan sahnesini Twitter hesabından paylaştı. Soylu paylaşımında, "Eyvallah Rıza Baba" ifadelerini kullandı.

PAYLAŞIM KISA SÜREDE BİNLERCE BEĞENİ ALDI

Rıza Baba karakterinin karşısındaki bekçiye yaklaşımı ve verdiği öğütleri paylaşan İçişleri Bakanı Soylu, yayınladığı videonun altına da 'Eyvallah Rıza Baba' notunu düştü. Soylu'nun paylaşımına kısa sürede binlerce beğeni geldi.

Son dakika! İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Arka Sokaklar dizisinden paylaştığı bu sahne olay oldu! | Video

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan Arka Sokaklar'daki bekçi sahnesi ile ilgili paylaşım: Eyvallah Rıza Baba
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