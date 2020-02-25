İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan Arka Sokaklar'daki bekçi sahnesi ile ilgili paylaşım: Eyvallah Rıza Baba

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kanal D'nin uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar'da, usta oyuncu Zafer Ergin'in canlandırdığı Rıza Baba'nın bekçilerle ilgili olan sahnesini Twitter hesabından paylaştı. Soylu paylaşımında, "Eyvallah Rıza Baba" ifadelerini kullandı.
PAYLAŞIM KISA SÜREDE BİNLERCE BEĞENİ ALDI
Rıza Baba karakterinin karşısındaki bekçiye yaklaşımı ve verdiği öğütleri paylaşan İçişleri Bakanı Soylu, yayınladığı videonun altına da 'Eyvallah Rıza Baba' notunu düştü. Soylu'nun paylaşımına kısa sürede binlerce beğeni geldi.
Son dakika! İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Arka Sokaklar dizisinden paylaştığı bu sahne olay oldu! | Video