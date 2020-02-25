Müdürü şehit eden tetikçi FETÖ’den tutuklandı

RİZE NAMAZ VAKİTLERİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca yürütülen soruşturma kapsamında hakkında yeniden soruşturma açılan eski Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'yi şehit eden polis memuru İsmail Hakkı Sarıcaoğlu, ''FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçundan tutuklandı. Savcılığın mahkemeye sevk yazısında, şüphelinin 11 Aralık 2018 tarihinde Rize İl Emniyet Müdürü Şehit Altuğ Verdi'yi şehit ettiği, asıl hedefinin şehit müdür olduğu, soğukkanlı tavrının cinnet hali ile açıklanamayacağı belirtildi. Sevk yazısında şüphelinin tüm davranışlarının soğukkanlı bir biçimde olduğu ifade edildi. Yazıda, ''Şahsın ortaöğretim döneminden itibaren örgütle bağının hiçbir şekilde kopmadığına yer verildi. Sevk yazısında tetikçinin örgüt adına "Yalnız Kurt" olarak tanımlanabileceği belirtildi. Bu arada Verdi'nin şehit edilmesi davasında İbrahim Hakkı Sarıcaoğlu'nun ağabeyi Mustafa Sarıcaoğlu'nun da aralarında bulunduğu 10 kişi FETÖ üyesi olmak suçlamasıyla tutuklandı.