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'ya son dakika şoku! Kritik öneme sahipti, imha edildi

'dan gelen son dakika haberine göre Diyarbakır'a bağlı ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda bulunan, 'lı teröristlerin kullandığı ve terör örgütü için kritik öneme sahip kış sığınaklarından biri tespit edilerek imha edildi. Çok sayıda yaşam malzemesinin de olduğu kış sığınağının tam 3 metre derinliğinde ve 2 odalı olduğu belirlenirken sığınak güvenlik güçlerimiz tarafından kullanılamaz hale getirildi.

DHA Gündem
Giriş Tarihi: 25.2.2020 10:31 Güncelleme Tarihi: 25.2.2020 11:18 ABONE OL
PKK'ya son dakika şoku! Kritik öneme sahipti, imha edildi

'da İl Jandarma Komutanlığı tarafından, ilçesinin kırsalında terör örgütü 'ya yönelik 'Kapan-6 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Adnan Uluışık-69' operasyonunun tamamlandığı bilgisi son dakika haberi olarak geçildi. Operasyon bölgesinde yapılan arazi arama tarama faaliyetlerinde teröristlerce kış üslenmesi amacıyla kullanılan toprak altında kalas kullanılarak yapılmış, 3 metre derinliğinde, 40 metrekare genişliğinde tek girişli 2 odası ve 2 havalandırma borusu bulunan kış sığınağı tespit edildi.

Sığınakta yaşam ve saldırılar için kullanılan malzemelerin de bulunduğu aktarılan bilgiler arasındaydı. İşte operasyonda tespit edilerek kullanılamaz hale getiriln sığınak ve içerisindekilere ilşkin ayrıntılar ve görüntüler...

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PKK'ya son dakika şoku! Kritik öneme sahipti, imha edildi
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