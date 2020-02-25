PKK'ya son dakika şoku! Kritik öneme sahipti, imha edildi

Diyarbakır'da İl Jandarma Komutanlığı tarafından, Lice ilçesinin kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik 'Kapan-6 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Adnan Uluışık-69' operasyonunun tamamlandığı bilgisi son dakika haberi olarak geçildi. Operasyon bölgesinde yapılan arazi arama tarama faaliyetlerinde teröristlerce kış üslenmesi amacıyla kullanılan toprak altında kalas kullanılarak yapılmış, 3 metre derinliğinde, 40 metrekare genişliğinde tek girişli 2 odası ve 2 havalandırma borusu bulunan kış sığınağı tespit edildi.

Sığınakta yaşam ve saldırılar için kullanılan malzemelerin de bulunduğu aktarılan bilgiler arasındaydı. İşte operasyonda tespit edilerek kullanılamaz hale getiriln sığınak ve içerisindekilere ilşkin ayrıntılar ve görüntüler...