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Son dakika: ithalatı yasaklandı

Son dakika gelen bilgilere göre ve bunlarda kullanılan mamuller ile , aksam, yedek parça ve solüsyonlarının ithalatına yasak getirildi. Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

AA Gündem
Giriş Tarihi: 25.2.2020 08:44 Güncelleme Tarihi: 25.2.2020 08:46 ABONE OL
Son dakika: Elektronik sigara ithalatı yasaklandı

"Elektronik Sigara ve Benzeri Cihazlar ile Bazı Tütün Mamulleri ve Tütün Mamulünü Taklit Eder Tarzda Kullanılan Mamullerin İthaline İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

İTHALİ YASAKLANDI

Buna göre, sigara, sarmalık kıyılmış, pipoluk, nargilelik tütün mamulleriyle puro ve sigarillo haricindeki tütün mamulleri, ısıtılarak ya da yakılarak tüketilenler ve nikotin içeriğine bakılmaksızın tütün mamulünü taklit eder tarzda kullanılan elektronik sigara ve elektronik nargile dahil her türlü mamul ve bunların tüketiminde kullanılan elektronik cihaz, aksam, yedek parça ve solüsyonlarının ithali yasaklandı.

Ticaret Bakanlığı, söz konusu ürünlerin yolcu beraberinde girişine ve transitine ilişkin düzenleme yapmaya yetkili olacak.

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Son dakika: Elektronik sigara ithalatı yasaklandı
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