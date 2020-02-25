SON DAKİKA: Corona virüsünden ölenlerin sayısı ne kadar oldu? Korona virüsten kaç kişi öldü? İşte Corona virüsünde son durum...

Çin'in Vuhan kentinde ilk olarak ortaya çıkan corona virüsü son dakika olarak pek çok ülkede ortaya çıkmaya devam ediyor. İlk Olarak Çin'de ortaya çıkan daha sonra hızla Avrupa ve Amerika'ya sıçrayan hastalık virüsü ile mücadeleye devam ediliyor. Öte yandan pek çok kişinin korkunç şekilde hayatını kaybettiği hastalığa ilişkin pek çok kişi Corona virüsünden ölenlerin sayısı ne kadar oldu? şeklinde sorularla araştırmalarına devam ediyor. Korona virüsten kaç kişi öldüğüne ilişkin tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz. İşte son dakika corona virüsü ile ilgili detaylar…

CORONA VİRÜSÜNDEN ÖLENLERİN SAYISI NE KADAR OLDU? KORONA VİRÜSTEN KAÇ KİŞİ ÖLDÜ?

Tüm dünyaya hızla yayılan corona virüsü ile ilgili olarak merka edilenleri haberimizde bulabilirsiniz...

İşte detaylar;