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'deki uçak kazası sonrası son dakika haberi! Kaptan pilotun ifadesindeki o detay...

Havalimanında Pegasus Havayolları uçağı tarafından yapılan ölümlü kazaya ilişkin son dakika haberleri geliyor! 5 Şubat 2020 tarihinde İzmir’den kalkarak İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’na iniş yapan Pegasus Havayolları’na ait Boeing 737-800 tipi yolcu uçağının piste normalden daha geç ve hızlı bir şekilde oturmasıyla tutunamayarak pist sonunda bulunan boşluğa düşmesi sonucu kaza kırım meydana gelmiş ve uçakta bulunan 3 vatandaşımız hayatını kaybetmişti. Kazanın ardından yaralı olarak kurtulan pilotların olayın nasıl geliştiğine ilişkin verecekleri ifadeler merak ediliyordu. Bugün Anadolu 5. Sulh Ceza Hakimliği tarafından suçlu bulunarak tutuklanan Pegasus havayollarına ait kaza kırıma uğrayan yolcu uçağının kaptan pilotunun ifadelerindeki akılalmaz detaylar ortaya çıktı. İşte son dakika haberine ilişkin tüm detaylar…

AA Gündem
Giriş Tarihi: 25.2.2020 07:24 Güncelleme Tarihi: 25.2.2020 07:24 ABONE OL
Sabiha Gökçen'deki uçak kazası sonrası son dakika haberi! Kaptan pilotun ifadesindeki o detay...

5 Şubat 2020 günü İzmir – İstanbul Seferini yapan Pegasus Havayolları'na ait uçağın kaza kırıma uğradığı ölümlü kazaya ilişkin son dakika gelişmeleri yaşanıyor. İzmir'den kalkarak İstanbul Havalimanı'na iniş gerçekleştiren Pegasus Havayolları'na ait Boeing 737-800 tipi yolcu uçağının piste hızlı bir şekilde normalden geç oturması ve tutunamayarak pist sonundaki boşluğa düşmesi sonucu meydana gelen kazada, uçakta yolcu olarak bulunan 3 vatandaşımız hayatını kaybetmişti. Korkunç kazanın ardından uçağı sevk ve idare etmekten sorumlu kaptan pilotun kazaya ilişkin vereceği ifade merak ediliyordu. Bugün suçlu bulunarak tutuklanan kaptan pilotun verdiği ifadedeki akılalmaz detaylar ortaya çıktı. İşte son dakika haberine ilişkin tüm detaylar…

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Sabiha Gökçen'deki uçak kazası sonrası son dakika haberi! Kaptan pilotun ifadesindeki o detay...
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