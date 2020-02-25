Sabiha Gökçen'deki uçak kazası sonrası son dakika haberi! Kaptan pilotun ifadesindeki o detay...

5 Şubat 2020 günü İzmir – İstanbul Seferini yapan Pegasus Havayolları'na ait uçağın kaza kırıma uğradığı ölümlü kazaya ilişkin son dakika gelişmeleri yaşanıyor. İzmir'den kalkarak İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş gerçekleştiren Pegasus Havayolları'na ait Boeing 737-800 tipi yolcu uçağının piste hızlı bir şekilde normalden geç oturması ve tutunamayarak pist sonundaki boşluğa düşmesi sonucu meydana gelen kazada, uçakta yolcu olarak bulunan 3 vatandaşımız hayatını kaybetmişti. Korkunç kazanın ardından uçağı sevk ve idare etmekten sorumlu kaptan pilotun kazaya ilişkin vereceği ifade merak ediliyordu. Bugün suçlu bulunarak tutuklanan kaptan pilotun verdiği ifadedeki akılalmaz detaylar ortaya çıktı. İşte son dakika haberine ilişkin tüm detaylar…