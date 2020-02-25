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Son Dakika Haberi | hakkında konuştu: nedeniyle ’dan tahliye edilenler…

Sağlık Bakanı’ndan son dakika açıklamalar! ’in Wuhan kentinde ortaya çıkan Avrupa Asya ve Orta Doğu’da yayılmaya devam ediyor. Şu ana kadar dünya genelinde 2.700 üzerinde insan korona virüsü nedeniyle hayatını kaybetti. Corona virüsü teşhisi konulan doğrulanmış vaka sayısı ise 80.000’i aştı. Ölümcül virüs ile ilgili de sıkı tedbirler aldı. Kara komşumuz 'da 100’e yakın corona virüsü vakası tespit edilirken 15 kişinin de hayatını kaybettiği bildirildi. Bugün, 132 kişi, ’nin düzenlediği özel bir uçuşla İran’dan tahliye edildi. Tüm mürettebat ve yolculara korona virüsü testi yapıldı ve , canlı yayında test sonuçlarını açıkladı. İşte son dakika haberinin detayları...

Giriş Tarihi: 26.2.2020 01:00 Güncelleme Tarihi: 26.2.2020 01:00 ABONE OL
Son Dakika Haberi | Sağlık Bakanı Fahrettin Koca corona virüsü hakkında konuştu: Koronavirüs nedeniyle İran’dan tahliye edilenler…

(SABAH) - Salı günü akşam saatlerinde kameralar karşısına geçerek basın toplantısı düzenleyen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca corona virüsü ile ilgili yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi ve Salı günü gerçekleştirilen tahliye operasyonuna ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, yaptığı açıklamada 'ye getirilen 132 kişiye koronavirüs testi yapıldığını ve sonuçların birkaç saat içerisinde açıklanacağını söylemişti. Bakan Koca, saat 00:40'ta hastanedeki incelemelerinin ardından açıklamalarda bulundu.

"ŞU ANA KADAR POZİTİF SONUÇ YOK"

Fahrettin Koca, yapılan testlerde şu ana kadar koronavirüs tespit edilmediğini açıkladı. Yolcuların 2/3'ünün virüs testine tabi tutulduğunu ve sonuçların negatif olduğunu bildirdi. 4 hastada burun akıntısı olduğunu söylerken, ateşli bir yolcunun olmadığını açıkladı.

İşte o açıklama:

Son Dakika Haberi | Sağlık Bakanı Fahrettin Koca karantina kliniğinde son durumu anlattı: Koronavirüs ile ilgili Pozitif sonuç yok - Video

Son dakika haberinin ayrıntıları az sonra sabah.com.tr'de olacak...

KORONAVİRÜSÜNDE SON DURUM NE?

Dünya çapında ölüm oranı artıyor: Koronavirüsten kaynaklanan ölü sayısı dünya çapında 2.700'ü geçti. Toplam küresel vaka sayısı 80.000'in üzerinde.

Yeni salgın bölgeleri: Avrupa'nın en büyük salgını, 7 kişinin öldüğü ve 280'den fazla vakanın bulunduğu İtalya'da yaşanıyor. Ortadoğu'da ise , en az 95 vaka ve 15 ölüm bildirdi.

Türkiye'de koronavirüs önlemleri: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsünün engellenmesine yönelik büyük bir başarı sağlandığını ve şu ana kadar Türkiye'de corona virüsü vakasına rastlanılmadığını açıkladı.

İran'dan Ankara'ya gelen THY uçağı: Sosyal medyada yayılan yalan haberlerin ardından resmi açıklama geldi. Uçağın Ankara'ya inmesinin sebebinin, gelen yolcuların Ankara'da daha tecrübeli bir sağlık ekibi tarafından gözetim altında tutulacak olması ve 4 yolcuda kuru öksürük olması olduğu açıklandı. 132 yolcu 8 mürettabatın hiçbirinde yüksek ateş ve koronavirüs belirtisi yok.

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Son Dakika Haberi | Sağlık Bakanı Fahrettin Koca corona virüsü hakkında konuştu: Koronavirüs nedeniyle İran’dan tahliye edilenler…
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