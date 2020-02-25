Son Dakika Haberi | Sağlık Bakanı Fahrettin Koca corona virüsü hakkında konuştu: Koronavirüs nedeniyle İran’dan tahliye edilenler…

(SABAH) - Salı günü akşam saatlerinde kameralar karşısına geçerek basın toplantısı düzenleyen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca corona virüsü ile ilgili yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi ve Salı günü gerçekleştirilen tahliye operasyonuna ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, yaptığı açıklamada Türkiye'ye getirilen 132 kişiye koronavirüs testi yapıldığını ve sonuçların birkaç saat içerisinde açıklanacağını söylemişti. Bakan Koca, saat 00:40'ta hastanedeki incelemelerinin ardından açıklamalarda bulundu.

"ŞU ANA KADAR POZİTİF SONUÇ YOK"

Fahrettin Koca, yapılan testlerde şu ana kadar koronavirüs tespit edilmediğini açıkladı. Yolcuların 2/3'ünün virüs testine tabi tutulduğunu ve sonuçların negatif olduğunu bildirdi. 4 hastada burun akıntısı olduğunu söylerken, ateşli bir yolcunun olmadığını açıkladı.

İşte o açıklama:

Son Dakika Haberi | Sağlık Bakanı Fahrettin Koca karantina kliniğinde son durumu anlattı: Koronavirüs ile ilgili Pozitif sonuç yok - Video

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KORONAVİRÜSÜNDE SON DURUM NE?

Dünya çapında ölüm oranı artıyor: Koronavirüsten kaynaklanan ölü sayısı dünya çapında 2.700'ü geçti. Toplam küresel vaka sayısı 80.000'in üzerinde.

Yeni salgın bölgeleri: Avrupa'nın en büyük salgını, 7 kişinin öldüğü ve 280'den fazla vakanın bulunduğu İtalya'da yaşanıyor. Ortadoğu'da ise İran, en az 95 vaka ve 15 ölüm bildirdi.

Türkiye'de koronavirüs önlemleri: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsünün engellenmesine yönelik büyük bir başarı sağlandığını ve şu ana kadar Türkiye'de corona virüsü vakasına rastlanılmadığını açıkladı.

İran'dan Ankara'ya gelen THY uçağı: Sosyal medyada yayılan yalan haberlerin ardından resmi açıklama geldi. Uçağın Ankara'ya inmesinin sebebinin, gelen yolcuların Ankara'da daha tecrübeli bir sağlık ekibi tarafından gözetim altında tutulacak olması ve 4 yolcuda kuru öksürük olması olduğu açıklandı. 132 yolcu 8 mürettabatın hiçbirinde yüksek ateş ve koronavirüs belirtisi yok.