Erdoğan'dan Suriye konusunda dünyaya net mesaj

KORONAVİRÜSTE

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-Azerbaycan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin 8. Toplantısı için dün Bakü'ye gitti. Erdoğan gidişi öncesi Ankara Esenboğa Havalimanı'nda gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu:* İdlib'i süratle çözmemiz gerekiyor. Bunu gerek Sayın Putin ile üst düzeyde ben görüşüyorum, gerekse bakanlıklarımızın görüşmeleri oluyor. Libya'da Rusya ile görüşmelerimiz var. Orada Hafter denilen gayrimeşru bir kişilik var. Bu gayri meşru kişiliğe bütün parasal kaynaklar Abu Dabi yönetimde. Maalesef Rusya'nın da orada Wagner diye 2 bin 500 kişilik güvenlik ekibi var. Bunun parasal kaynağının da Abu Dabi olduğunu biliyoruz. Sudan'dan, değişik yerlerden 10 binin üzerinde desket var. Putin ile en üst düzeyde görüşmeleri yaparak yol haritamızı, nerede ne tür eksiklikler var değerlendiriyoruz.* Rusya, rejim güçlerine en üst düzeyde destek veriyor. Hava kuvvetleri desteği veriyor. Her ne kadar inkar etseler de bu tespit bizde var. 911 kilometre sınırımız varken biz bu mücadelenin içinde olmayacağız, onlar mı olacak? Bu mücadelenin içinde olmaya mecbur değil, mahkumuz. Bütün bu tacizler, sınırımıza olan yüklenmeleri neyle izah edeceğiz. Şu anda üç milyona varan, sınırımıza bir yüklenme varsa buna eli bağlı mı duracağız? Biz insani, vicdani her türlü değer yargılarını göz önüne alarak bu değerlendirmeyi yapıyoruz ve bunları çok açık ve net Putin ile paylaştım.* Rus heyet yarın (bugün) ülkemize gelecek. (Dörtlü Zirve) Fakat bu haftasonu yapılan görüşmelerle ilgili Sayın Macron ile aynı şekilde Merkel ve Sayın Putin arasında tam bir ittifak söz konusu değil. Fakat 5 Mart'ta Sayın Putin ile bir araya gelmemiz söz konusu. Yüz yüze bu görüşmeleri yapacağız.* (Erdoğan'ın şehit açıklaması) Muhalefetin bu söylemleri beni çok ilgilendirmiyor. Biz rakam da olur sayısal olarak o dediğiniz türde bir ifadeyi de kullanmış oluruz. Beni muhalefet mi yargılayacak? Muhalefet önce kendini yargılasın. Ne diyor muhalefet, "'Gidip Esad ile görüşeceksiniz." Bu nasıl muhalefet ya. Milyonlarca insan ülkesini terk ediyor, milyonlarca insan ülkemizin sınırlarına dayanıyor, bunun hesabını sormuyor, kalkıp bize akıl veriyor. O aklı sen kendine sakla da bir işe yarasın.* Bizim Libya'da 2 şehidimiz var. Ben açıkladım, Bay Kemal ne yapacak bunu? Suriye Milli Ordusu'ndan şu anda bizim eğitici kadrolarımızın altında orada bulunanlar var. Yine Bay Kemal şunu da sorsun "Hafter'in yanında Wagner'in ne işi var" veyahut da "Sudan'dan şuradan buradan gelenlerin ne işi var?" Suriye'den, Suriye Milli Ordusu'ndan oraya gidenlerin ortak paydaları var. O ortak paydalar çerçevesinde onlar Libya'da bulunuyor. Şu anda Suriye'de bizimle beraber olan bu kardeşlerimiz orada da beraber olmayı kendileri için şeref telakki ediyorlar. Oraya gidişlerinin bir manevi boyutu da var ama bundan Bay Kemal anlamaz.Koronovirüs salgını noktasında gerekli adımların atıldığını anlatan Erdoğan, "Nitekim İran ile ilgili attığımız adım da bunun bir neticesi. Çünkü oradan bir koronavirüsün ülkemize sıçraması, bizde ciddi boyutlara ulaşabilir. Çin'den ülkemiz insanlarını, Azeri ve Gürcistan'dan olan dostları, aldık. 14 gün karantinada tuttuk, özel hastane tahsis ederek o süreci atlattık. Bundan sonraki süreçte de biz bu hassasiyeti aynen korumak durumundayız. Diğer ülkeler gibi aynı tedbirleri almak durumundayız" dedi.Başkan Erdoğan FOX TV muhabirinin şehitler üzerinden provokatif sorusuna sert tepki gösterdi. Erdoğan, "FOX önce ciddi bir medya olsun, bunu bir defa öğrenmeniz lazım. Yalan haber üretmeyi bırakın" dedi.