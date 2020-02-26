İran’da sağlık bakan yardımcısı ve milletvekili de virüs kaptı

BUGÜN NELER OLDU

İran Sağlık Bakan Yardımcısı İreç Herirçi, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında yüksek ateş nedeniyle dün karantinaya alındı. Herirçi kendisine yapılan testlerin pozitif çıktığını söyleyerek "Ben de korona oldum." dedi. Herirçi'nin birkaç gün önce ülkedeki virüs salgınıyla ilgili son durumu anlattığı basın toplantısında terlemesi ve öksürmesi hastalığın ilk belirtileri olarak yorumlanıyor. İranlı milletvekili Mahmud Sadiki de kendisinde koronavirüs tespit edildiğini "Bu dünyada yaşama umudumun az olduğu bir durumdayken bu mesajı size iletiyorum" açıklamasıyla duyurdu. İran'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 16'ya vaka sayısı ise 61'e çıktı. İran Devlet Başkanı Hassan Ruhani, ülkesini Irak'a bağlayan bir otoyolun açılışında koronavirüs için 'Bu beklenmeyen bir misafir' dedi.İRAN Sağlık Bakanı Said Nemeki, 11 eyalette karantina uygulamak zorunda kalmamak için halka sokağa çıkmama çağrısı yaptı. Nemeki, "Vatandaşlarımız zorunlu olmayan yolculuklardan sakınsınlar. Virüs vakası tespit edilen yerlerde dışarı çıkmasınlar özellikle Kum kentinde" diye konuştu.