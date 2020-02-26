Koronavirüs mücadelesinde son dakika haberi; İnsansız döneme geçildi!

Çin , Koronavirüs ile mücadele çabasının bir parçası olarak sokakları, hastaneleri, toplu taşıma araçlarını uzaktan dezenfekte etmek, yiyecekleri uzaktan sağlamak ve karantina kısıtlamalarını insansız yürütmek için robotlar ve insansız hava araçları kullanmaya başladı. Alınan son dakika kararıyla bu konuda hem devlet imkanları seferber edilirken bir yandan da genç mucitlerle, mühendislerle iletişime geçildi. İnsansız Koronavirüs mücadelesinde ilk robot örnekleri de böylece ortaya çıkmış oldu.

SON DAKİKA! İNSANLAR SOKAKLARDAN ÇEKİLDİ, GÖREV ROBOTLARDA

İşte koronavirüse karşı sokaklarda denetleme, ilaçlama, dağıtım yapan araçların en dikkat çeken örnekleri;