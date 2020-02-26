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ile ilgili kararı! ve ekibine büyük şok...

haberine göre; seçimine ilişkin açılan davanın sonucu belli oldu. 109 sahte üyenin oy kullandığı iddiası ile açılan davada ve ekibi görevden alındı. Mart 2018 de yapılan MESAM Genel Kurulu'ndaki usülsüzlüklere ilişkin davayı MESAM üyelerinden Recep Ergül açmıştı.

Giriş Tarihi: 26.2.2020 16:12 Güncelleme Tarihi: 26.2.2020 16:16 ABONE OL
MESAM ile ilgili son dakika kararı! Arif Sağ ve ekibine büyük şok...

Türkiye Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği'ne Mart 2018'de açılan davanın sonucu belli oldu. Mahkeme Başkan Arif Sağ ve yönetimini görevden aldı. MESAM yönetimi karar sonrası büyük şok yaşadı.

ARİF SAĞ VE YÖNETİMİNE SAHTE OY DAVASI AÇILMIŞTI

MESAM üyelerinden Recep Ergül, Mart 2018 de yapılan MESAM Genel Kurulu'nda, 109 sahte üyenin seçime katılıp oy kullandığı gerekçesiyle Arif Sağ ve yönetim kurulu üyelerine dava açmıştı.

Arif Sağ adımı ağzına almasın

DAVADAN ARİF SAĞ VE EKİBİ İÇİN KARAR ÇIKTI

İstanbul 1. Fikri Sınai Haklar Hukuk Mahkemesinde bugün görülen davada, Arif Sağ ve yönetim kurulu üyelerinin görevlerinden alınarak yerlerine geçici yönetim atanmasına karar verildi. Davaya Recep Ergül ile MESAM üyesi 40 kişi katılırken mevcut yönetimi Ali Rıza Binboğa temsil etti. Arif Sağ, daha önceki dönemlerde de 3 kez MESAM görevinden alınmıştı.

Arif Sağ ve arkadaşlarına şok suçlama

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MESAM ile ilgili son dakika kararı! Arif Sağ ve ekibine büyük şok...
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