Son dakika haberi: İdlib'den acı haber! Şehit ve yaralılarımız var...

İdlib'den acı bir son dakika haberi geldi. MSB'den yapılan açıklamaya göre İdlib'e yapılan bir hava saldırısında 2 askerimizin şehit olduğu ve 2 askerimizin de yaralandığı ifade edildi. Açıklamada "Bölgedeki rejim hedefleri ateş altına alındı, 114 rejim unsuru etkisiz hale getirildi." denildi. İşte son dakika gelişmesinden bazı satırbaşları...

MSB'NİN AÇIKLAMASI

MSB tarafından yapılan açıklamada, "Ateşkesi sağlamak üzere İdlib bölgesinde bulunan unsurlarımıza düzenlenen hava saldırısı sonucu 2 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 2 kahraman silah arkadaşımız da yaralanmıştır. Bölgedeki Rejim hedefleri derhal ateş altına alınmış; alınmaya devam edilmektedir. Bölgedeki çeşitli kaynaklardan alınan bilgilere göre; 1 adet hava savunma füze sistemi, 1 adet ZU-23 uçaksavar, 1 adet Tanksavar, 3 tank, 1 mühimmat aracı, 2 iş makinesinin imha edildiği, 3 tankın ele geçirildiği ve 114 Rejim unsurunun etkisiz hale getirildiği öğrenilmiştir." denildi.

ŞEHİT ASKERLERİN KİMLİĞİ BELLİ OLDU

Suriye'de gerçekleşen alçak saldırıda sonrası Kahramanmaraş ve Samsun'a şehit ateşi düştü. Şehit olan 2 askerimizin kimliği belli oldu. Alçak saldırıda şehit olanların isimleri Piyade Uzman Çavuş Soner Enes Baykuş ve Uzman Onbaşı Şükrü Elibol.