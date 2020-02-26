Son Dakika Haberleri... Kemal Kılıçdaroğlu'ndan hakimlere küstah sözler

Son dakika haberi... CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında yine küstah ifadelere imza attı. Osman Kavala hakkında beraat kararı veren hâkimlere, Hâkimler Savcılık Kurulu (HSK) tarafından soruşturma başlatılmasını hedef tahtasına koyan Kılıçdaroğlu, hâkimlere hakaret etti.

KILIÇDAROĞLU: HAKİMLER SAVCILAR ALÇAK KURULU DİYEBİLİRİZ

Kılıçdaroğlu şunları söyledi: "Bu mudur adalet, insanlık, hak, hukuk? Buna aklı başında olan kişinin itiraz etmesi lazım. Bunun siyasi yönü yoktur. İnsani, vicdani, ahlaki bir meseledir. Siz bunu sadece siyasetin terazisine koyarsanız yanlış yaparsınız. Hâkimler Savcılar Yüksek Kurulu, af edersiniz yüksek değil artık, hâkimler savcılar alçak kurulu diyebiliriz. Ondan sonra da biz bu ülkede adalet var' diyeceğiz."

Son dakika! Kemal Kılıçdaroğlu'nun skandal hakaretlerine tepkiler büyüyor | Video