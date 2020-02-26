Suriye'de "savaş oyunu" oynayan Selva, Türkiye'de gerçek oyuncaklara kavuştu

Esad rejimi ve destekçilerinin saldırılarından kaçarak Türkiye sınırına yakın Sarmada ilçesine sığınan, "Hayat Güzeldir" filmini anımsatan hikayeleriyle AA muhabirleri tarafından görüntülenen baba Abdullah Muhammed ve kızı Selva ile aile bireyleri, dün Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yaptı.

Aile, Reyhanlı ilçesinde kendilerini karşılayan uzun zamandır görmedikleri akrabalarıyla hasret giderdi.

İdlib'deki bombardımanlardan korkmaması için babasının "savaş oyunu" oynattığı küçük Selva da kendisine alınan oyuncak uçakla oynadı, yiyeceklerden tattı.

Bir süre buradaki akrabalarının yanında yaşayacak aile, ülkelerinden uzakta ancak barış ve huzur ortamında yeni bir hayata başlayacak olmanın buruk mutluluğunu yaşıyor.

Baba Abdullah Muhammed, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye topraklarında oldukları için kendilerini emniyette hissettiklerini kaydetti.

Farklı bir duygu içerisinde olduklarını belirten Muhammed, "Biz çok şükür burada güvendeyiz. Ancak aklımızda orada. İçeride çok insan var, bombaların altında açlar ve üşüyorlar. Türk yetkililer benimle irtibata geçti ve Türkiye'ye aldılar. Onlara çok minnettarım. 9 yıldan bu yana yanımızda olduğu için Türkiye'ye teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya ayrıca minnettar olduklarını belirten Muhammed, Suriye'de çok zor günler geçirdiklerini anlattı.

"KIZIM DİĞER ÇOCUKLAR GİBİ YAŞASIN"

Türkiye'de yeni bir hayata başlayacaklarını ifade eden Muhammed, şöyle konuştu:

"Biz orada 9 yıl boyunca uçak saldırılarının, bombaların altında kaldık. Burada çok şükür ne uçak, ne de bomba sesi var. Kuşların sesinden başka bir şey yok. Burada bomba sesi yerine kuş sesleri duyuyoruz. Suriye'deyken tek derdimiz güvenli bir nokta bulabilmekti. Çok şükür şu an emin ellerdeyiz. Selva'nın da burada diğer çocuklar gibi yaşamasını istiyorum. Eğitimlerini alsın istiyorum. Her şey için tekrar Türkiye'ye teşekkür ederiz."

Aileyi almaya gelen Türkiye'deki akrabası Recai Çapur da 8 yıldır Abdullah Muhammed'i görmediğini söyledi.

Bu sürede telefonla görüşmeye çalıştığını aktaran Çapur, "En son internette dolaşan videosunu gördüğümde aramıştım. Kızının korkusunu yenmek için öyle bir oyun yaptığını söylemişti. Çok şükür şu an Türkiye'deler. Cumhurbaşkanımız ve İçişleri Bakanımıza çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.

KORKMAMASI İÇİN SAVAŞI OYUN GİBİ GÖSTERMİŞTİ

Selva ve ailesi, Esed rejimi ve destekçilerinin saldırılarından kaçarak Türkiye sınırına yakın Sarmada ilçesine sığınmıştı. AA ekipleri, 18 Şubat'ta İdlib'deki bombardımandan korkmaması için babasının "savaş oyunu" oynattığı minik Selva'ya ulaşmıştı.

AA'nın çekimi sırasında karşıdaki tepelere hava saldırısı düzenlenmesi üzerine, baba Muhammed ve kızı, oyunlarını kamera önünde de sergilemişti.

Selva ve babasının yaşadıkları, İkinci Dünya Savaşı sırasında, küçük oğluyla toplama kampına götürülen Yahudi bir babanın, çocuğuna, savaşı bir oyun gibi yansıtmasını konu alan "Hayat Güzeldir" filmini anımsatmıştı. Filmde baba, oğluna, oyunu başarıyla tamamlarsa ödül olarak gerçek bir tank kazanacağını söylemişti.