Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Gündem Haberleri > Son dakika: Suudi Arabistan umre ziyaretlerini askıya aldı

Son dakika: umre ziyaretlerini askıya aldı

Koronavirüsün yayılması umre ziyaretlerini de etkiledi. Son dakika haberine göre koronavirüs sebebiyle umre ziyaretlerini askıya aldı. Suudi Arabistan'ın kararı tüm umre ziyaretlerini kapsıyor ve karar geçiçi olarak alındı.

Giriş Tarihi: 27.2.2020 02:12 Güncelleme Tarihi: 27.2.2020 02:51 ABONE OL
Son dakika: Suudi Arabistan umre ziyaretlerini askıya aldı

Suudi Arabistan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle umre ve Mescid-i Nebevi ziyaretlerinin geçici olarak askıya alındığını duyurdu.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan ve resmi haber ajansı SPA'da yer alan açıklamada, ülkedeki uzman sağlık kurumlarının Kovid-19'la ilgili gelişmeleri yakından takip ettiği belirtildi.

Söz konusu salgının önüne geçilmesi için Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) başta olmak üzere uluslararası örgütlerin ve devletlerin sarf ettiği çabaların destekleneceğinin kaydedildiği açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Sağlık otoritelerinin tavsiyesi ve virüsün yayılmasının önlenmesi amacıyla alınan koruyucu tedbirler kapsamında, umre ya da Mescid-i Nebevi ziyareti için Suudi Arabistan'a girişlerin geçici olarak askıya alınmasına karar verilmiştir."

Açıklamada ayrıca, virüsün tehlikeli bir şekilde yayıldığı ülkelerden Suudi Arabistan'a turistik vizeyle girişlerin ve Suudi Arabistan ile Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) üyesi ülkelerin vatandaşlarının ülkeye giriş çıkışlarında ulusal kimlik kartı kullanımının da askıya alındığı belirtildi.

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan Kovid-19, dünya genelinde 80 binden fazla kişiye bulaştı.

Salgında can kaybı ise şu ana kadar 2 bin 700'ü aştı.

Koronavirüs salgınında ölenlerin sayısı gittikçe artıyor! İşte son dakika gelen son rakamlar

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Suudi Arabistan umre ziyaretlerini askıya aldı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN