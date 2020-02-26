Türkiye’de eylem hazırlığındaki teröristlere operasyon! Baba Afrin’den, kızı Gara kampından çıktı

Son dakika haber: Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'den Türkiye'ye kaçak yollarla girmeye çalışan teröristlere yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında Suriye'nin Afrin ilçesinde PKK'ya ait sözde karakollarda komutanlık yapan, örgüte zorla Kürt kökenli çocukları toplayan İsmail M. ve 10 yıl örgütün Irak'ta bulunan Gara kampında görev yapan kızı Kürdistan M.'nin giriş yaptığı tespit edildi. İstanbul İl Jandarma güçlerinin tespitleri sonrası İstanbul'da olduğu belirlenen ailenin yakalanması için operasyon başlatıldı.





HÜCRE EVİNE OPERASYON

Jandarma güçleri tarafından yapılan araştırma sonunda teröristlerin Esenyurt ilçesinde bulunan bir adreste yaşadıkları ortaya çıktı. Günler süren çalışmanın ardından hücre evine ortak operasyon düzenledi. Operasyonda evde bulunan İsmail M. (62), Hanıfa B. (57), Kürdistan M. (41), Walat M. (32) çok sayıda örgütsel materyallerle birlikte gözaltına alındı.

BÖLGE GENÇLERİNİ ZORLA KANDİLE GÖNDERMİŞ

Gözaltına alınanlardan İsmail M. isimli teröristin 1977-1995 yılları arasında Suriye ordusunda görev yaptığı, kendi isteğiyle emekliliğe ayrılarak örgüte katıldığı ortaya çıktı. İsmail M., hakkında Suriye'de yapılan araştırma sonucunda Suriye savaşı başlamadan önce PYD terör örgütü adına bölgede çalıştığı, Kürt gençleri zorla toplayarak Irak'ın kuzeyinde bulunan Kandil bölgesine gönderdiği, Suriye'nin Mabatlı köyünde örgüt kıyafetleri giyerek sözde karakolunun başkanlığını yaptığı belirlendi. İsmail M.'nin terör örgütü PKK'nın Suriye kolu PYD'nin Afrin'de hakimiyet sağladığı 2011-2013 yılları arasında örgüt adına birçok insanı gözaltına aldığı Jandarma tarafından hazırlanan raporda yer aldı.

ÖRGÜT, 10 KIZ ÇOCUĞUNU ZORLA DAĞA ÇIKARDI

İsmail M.'nin kızı Kürdistan M.'nin ise Jandarma Komutanlığı'nda verdiği ifadesinde 1993 yılına Suriye'nin Halep şehrinde 7'inci sınıfta eğitim gördüğü sırada 4 örgüt mensubunun kendisi ile birlikte 10 kız çocuğunu gezdirme bahanesiyle örgütün Irak'ta bulunan Gara kampına götürdüğünü iddia etti. Örgüte bu şekilde katıldığını anlatan Kürdistan M., yaklaşık 10 yıl boyunca örgüte ait bulunan Gara kampında Şilan K. kod ismiyle faaliyet gösterdiğini söyledi.





EYLEM AMAÇLI TÜRKİYE'YE GELDİLER

Teröristler hakkında yapılan araştırma kapsamında Kürdistan M.'nin yaklaşık 10 yıl boyunca örgüte ait Irak'ta bulunan Gara kampında geri hizmette bulunduğunu söyleyerek kampta sadece yaralıları tedavi etmek ve yemek yapmaktan sorumlu olmasının 10 yıl gibi uzun bir süre içerisinde başka görevler yapmamasının mümkün olmadığı vurgulandı. Jandarmanın hazırladığı raporda, Kürdistan M.'nin 1993-2003 yılları arasında terör örgütünün Türkiye ve yurt dışında eylem açısından en yoğun ve üst seviyede olduğu, teröristin eylem, keşif ve gözetleme faaliyetlerinde bulunduğu anlatıldı. Kürdistan M.'nin 10 yıl örgüt içerisinde bulunmasına rağmen hiçbir terör örgütü mensubunun adını, kod adını vermediği, silah, mevzii, sığınak ve depo gibi bilgileri paylaşmaktan kaçındığı Türkiye'ye kaçak olarak girmesinin örgüt tarafından verilen emirle yerine getirildiği ve Türkiye'de eylem, gözetleme, istihbarat toplama görevini yürüttüğü ifade edildi.

SURİYE ORDUSUNDAN AYRILIP ÖRGÜTE KATILMIŞ

İsmail M. hakkında düzenlenen raporda ise, teröristin 18 yıl Suriye ordusunda görev yaptıktan sonra örgüte katıldığı, Afrin bölgesinde karakol komutanlığı yaparak örgütsel faaliyetler yürüttüğü anlatıldı. Jandarmada alınan ifadesinde örgütün bölgedeki yapılanması ve örgüt mensuplarına ait kişileri deşifre etmekten kaçındığı Türkiye'ye kaçak yollardan girerek eylem yada bilgi toplama görevini yürütme şüphesinin bulunduğu ifade edildi.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİLER

İfadelerinin ardından nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarılan iki terörist tutuklanarak cezaevine gönderilirken, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu şüpheliler hakkında soruşturma başlattı.