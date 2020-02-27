ABD’li senatörden son dakika İdlib çağrısı: Rusya destekli Rejim saldırıları sonrası hava sahası...

Suriye'den son dakika haberleri peş peşe geliyor. Rejimin Rusya desteği ile gerçekleştirdiği saldırılar sonrasında, ABD Senatörü Lindsey Graham, Suriye'nin İdlib kentinde uçuşa yasak bölge kurulması için çağrıda bulundu. Graham, bölgedeki durumu "on yıllardır meydana gelen en büyük insani felaketlerden biri" olarak nitelendirerek "sona ermesi gerekiyor" dedi.

Graham'ın açıklamalarından satır başları:

Esad'a ve müttefiklerine gönderme yaparak yaptığı açıklamada, "Dünya, Esad, İran ve Ruslar tarafından İdlib'in yok edilmesini izliyor." dedi.

"Türkiye'nin İdlib'e müdahalesini çok takdir ediyorum. Şimdi uluslararası toplumun binlerce masum erkek, kadın ve çocuğu korkunç bir ölümden kurtarmak için uçuşa yasak bir bölge kurmanın zamanı geldi."

ABD Başkanı Donald Trump'a doğrudan hitap eden Kentucky senatörü, "Katliamı durdurmak ve milyonlarca ek mültecinin Suriye'den dışarı akıp daha fazla kaos yaratabileceği insani bir krizin önüne geçmek ulusal güvenlik çıkarlarımız dahilindedir. " dedi.

Son dakika haberinin detayları güncellenmektedir...

İDLİB'DE NELER YAŞANIYOR?

Türkiye barış için bölgede: Türk Silahlı Kuvvetleri, ateşkesi sağlamak ve insani krizi önlemek için İdlib'de bulunuyor .

10 Şubat 2020'den bu yana rejimin kayıpları: 1.709 rejim unsuru, 55 tank, 3 helikopter, 18 zırhlı araç, 29 obüs, 21 askeri araç, 4 doçka, 6 mühimmat deposu, 7 havan imha edildi ve etkisiz hale getirildi.

NATO ile kritik görüşme: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile görüştü.

Şehitlerimiz var: Hatay Valisi Rahmi Doğan, 9 askerimizin şehit olduğunu ve yaralılarımızın tedavi altına alındığını duyurdu.