AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'ten son dakika açıklaması: Asla kabul etmiyoruz!

Ömer Çelik yaptığı açıklamada "Kızılcahamam kampımıza hazırlanıyoruz. Arkadaşlarımız toplantı öncesinde sayın Cumhurbaşkanımızın konuşması ve değerlendirmesinden sonra serbest bir şekilde gerek iç ve dış politikalarla ilgili görüşlerini açıklıyor, değerlendirmelerini yapıyorlar. Bu çerçevede tüm bunların notlarını alıyoruz, Genel Merkez olarak bunlar üzerinde çalışıyoruz. Bu çalışmaları verimli bir şekilde gerçekleştiriyoruz.

Tabi İdlib'de ve Suriye'de her gün ortaya çıkan gelişmeler bizim terörle mücadele ve Milli güvenliğimiz için bunun ne kadar gerekli olduğunu gösteriyor. Harekatlarımızla sınrıımızın dibinde bir terör devletçiğinin kurulmasını engellemek için zaruriydi ve bu terör oluşumu darmadağın edilmiştir. Bu mücadeleyi sınır ötesinde yapmasaydık sınırlarımızın içinde yapmak zorunda kalacaktık. Ve sonuçları bunun ne kadar doğru olduğunu göstermiştir.

Son dakika! AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar | Video

TAHAMMÜLÜMÜZ YOK

Suriye'de yaşananlara Türkiye tamamen insani odaklı yaklaşmış ve bugüne kadar gelinmiştir. Milletimiz de milyonlarca kardeşini yüce gönüllülük gösterek misafir etmiştir. Bundan sonrasına artık tahammülümüz yoktur.

"KARARLILIĞIMIZ TEREDDÜTSÜZDÜR"

İdlib'teki kararlılık kesin ve tereddütsüz bir kararlılıktır ve hazırlıklarımız tamamdır. Kimsenin bunu sorgulamaya hakkı yoktur. Milli güvenliğimizi doğrudan etkileyecek bir duruma sessiz kalamayız. "Siz bir iki kulede durun. Rejim etrafınızı sarsın" gibi bir yaklaşımı asla kabul etmeyiz.

KORONAVİRÜS İÇİN BİLİM KURULUNUN TAVSİYELERİ ÖNEMLİ

Koronavirüs konusunda sayın Sağlık Bakanımız gerekli açıklamaları yaptı. Önemli tedbirleri Dünya Sağlık Örgütü'nden bile önce aldılar. kendilerine teşekkür ediyorum. Tabi komşularımızdan bu virüsle ilgili kaynak ülke haline gelenler oldu. Bu anlamda gerekli tedbirleri aldık. Ayrıca Bilim kurulunun tavsiyeleri çok önemli. Bunlara uyulması çok önemli. Koronavirüs'ten ziyade panik virüsünün yayılmasını da önlemeli ve resmi makamların açıklamalarını takip etmeliyiz." dedi.