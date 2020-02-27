Başkan Erdoğan'dan Kemal Kılıçdaroğlu'nun o sözlerine tepki!

Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

Siyaset Akademisi projesiyle amacımız ülkesine ve milletine siyaset yoluyla hizmet etmek isteyenlere teorik ve pratik zemini hazırlamaktır. 2008 yılında başlayan ve 12 yıldır devam eden Siyaset Akademisi'nde 74 bin kişiye eğitim verildi.

'Siyaset, akademide başlar' sloganıyla gerçekleşecek 9 haftalık eğitim-öğretim sonrası yapılacak sınavda 70 puanı alanlara başarı sertifikası verilecektir. Akademiye eğitim için başvuranların 3'te 2'sinin teşkilatlarımızda görev almayanlardan oluşması, buranın geleceğin siyasetçilerini yetiştireceğine işaret ediyor.

AK PARTİ BİR SİYASET OKULUNA DÖNÜŞMÜŞTÜR

AK Parti'nin Gençlik Kolları'nda siyasete atılan arkadaşlarımızdan genel başkan yardımcısından, belediye başkanlığına her seviyeye gelenler var. Kadın Kolları'ndan gelip de en üst yönetime çıkanlar bulunuyor. Bu tablo AK Parti'nin bizatihi kendisinin bir siyaset okuluna dönüştüğünü gösteriyor.

Ülkemizde bir süredir siyasetin ve siyasetçinin itibarını düşürmeye yönelik kampanyalar yürütülüyor. Ne kadar çok vatandaşımız partilerde aktif görev alırsa, siyasetin kalitesi de o derece artar."

HUKUKİ ENGELİ OLMAYAN HER İNSANI PARTİMİZE DAVET EDİYORUZ

Hukuki olarak engeli olmayan her insanı potansiyel bir üye olarak görüyoruz ve partimize davet ediyoruz. Arkadaşlarımız kapı kapı gezerek icraatlarımızı anlatmalı ve partimize yeni üyeler kazandırmalılar. AK Parti'ye Ocak ayında 45 bin yeni üye katıldı.

KILIÇDAROĞLU'NA TEPKİ

Bay Kemal'in ağzından bir şeyler çıkıyor, geliyorlarmış. Aç tavuk kendini buğday ambarında sanarmış. Siz tek partili günden beri hep aynı şeyi söylüyorsunuz.

Siz zaten tek partili dönemden bu yana aynı şeyi söylediniz. 'Geldik geliyoruz' diyorsunuz ama bu millet size bunu emanet etmez. Siz bu millete çok eziyet ettiniz. Tarih boyunca nice iktidarlar gelip geçmiştir işte dün Hüsnü Mübarek öldü. Kimse kalıcı değil.

SADECE ULAŞIMDAN BİR ÖRNEK VEREYİM...

Eğitim'den sağlığa ve diğer tüm alanlarda eserlerimiz mevcut. Bizim yaptıklarımızın onlarla mukayesesi dahi yapılmaz. Sadece ulaşımdan bir örnek vereyim. Cumhuriyet tarihinde 6100 km bölünmüş yol yapılmış biz sadece 22-23 bin km bölünmüş yol yaptık. Üniversitelerimizin olmadığı il kalmadı.

BU HASSASİYETİ YÜREĞİNDE HİSSETMEYENLER...

Bu emaneti namusumuz bilerek üzerine titremeli, hakkını vermek için gayret göstermeliyiz. Bu hassasiyeti yüreğinde hissetmeyenden siyasetçi de olmaz, yönetici de olmaz. Sadece makam, para için siyaset yapanlar gün gelince unutulup gitmeye mahkumdur. Günü kurtarmanın değil, geleceğe eser bırakmanın şuuruyla çalışır.

BU ANLAYIŞ İLE 18 SENEDİR ÇALIŞIYORUZ

Bizler bu anlayışla 18 senedir çalışıyoruz, Türkiye'nin 81 vilayetini eserlerimizle donattık. Eğitimden sağlığa, ulaşımdan adalete... Bu alanların hepsinde eserimizin olmadığı il yok.

ERBAKAN'IN ÖLÜMÜNÜN 9.YIL DÖNÜMÜ

Asli işinizin millete hizmet olduğunu asla unutmayın. Siyasette sembol isimler vardır. Bugün rahmetli Erbakan hocamızın 9.vefat yıl dönümü. Kendisiyle beraber siyasette çok mücadele verdik. Erbakan hocamızdan ben çok şey öğrendik. Merhum hocamız tüm ömrünü öğrenmeye, öğretmeye adamıştı. Kendisi büyük bir ilim, siyaset ve devlet adamıydı. Tüm ömrünü bu millet ve ümmet için çalışmaya adamıştı. Bu ülkenin kendi silahını, sanayisini üretebileceğine inanıyordu. Anadolu'daki insanlara fırsat gösterilmesi gerektiğini söylemiştir. Kendisine bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum.

EĞİTİMDE ÇOK ÖNEMLİ ADIMLAR ATTIK

Türkiye'de eğitimde 12 yıllık zorunlu eğitimi getirerek, kat sayı problemini kaldırarak, seçmeli dersler oluşturarak yeni bir dönemi başlattık. Öğretmen sayısını 946 bine çıkardık. Üniversite sayısını 207'ye çıkardık. Tüm şehirlerde üniversite var. Yurtların yatak kapasitesini 677 bine çıkardık. Öğrenci sayısını 8 milyona yükselterek isteyen her öğrencimize üniversite alma imkanı getirdik. Spor altyapısında devrik yaptık. Niye? Gençleri kötü alışkanlıkardan kurtaralım diye.

Hatırlayın 18 sene önce bu hastanelerin durumu neydi. Bay Kemal SSK'nın başındayken bu hastanelerin durumu neydi? Savaş Ay'ın programını izlemediniz mi? Bunların hastane dönemlerinde hastanelerimizde hijyen diye bir şey yoktu. Hekim sayısını 161 bine çıkardık. Sağlık çalışanı sayımız ise 1 milyonun üzerine çıkardık.

HUKUK DEVLETİ İLKESİNİ EN İYİ ŞEKİLDE HAYATA GEÇİRDİK

Hakim ve Savcı sayımız 20 binin üzerine yükseldi. 267 yeni hizmet binası açıldı. Bay Kemal şimdi hakim ve savcılarımızı eleştiriyor. Neden?

Biz hukuk devleti ilkesinin en iyi şekilde hayata geçmesini sağladık.

TSK sınırlarımızın korunmasında ve sınır ötesi operasyonlarda adeta destan yazıyor.

Havalimanı sayımızı 26'dan 56'ya çıkardık. Şuanda neredeyse Türkiye'de havalimanı uzaklıkları yarım saat kadar oldu. Vatandaşlarımız artık uçak ile seyahat ediyor. Batı'da bu var da Türkiye'de neden olmasın? Oldu mu? Oldu. 546 uçakla 126 ülkeye uçan bir havayolu ağımız var artık. İstanbul'da hizmete giren yeni havalimanız kendi alanında dünyanın en iyi havalimanları arasında yer alıyor.

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