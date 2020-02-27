Pandemi nedir? Corona virüsü pandemi ilan edilecek mi? Dünya Sağlık Örgütü Corona virüsü açıklaması...

İlk olarak Çin'in Wuhan şehrinde ortaya çıkan sonrasında birçok ülkeye yayıldığı tespit edilen corona virüsü ile ilgili tüm detaylar vatandaşların gündemine gelmeye devam ederken "Pandemi nedir?" sorusu da araştırılan konular arasında yerini aldı. Bilindiği üzere bundan 11 sene önce 2009 yılında ortaya çıkan ve aynı koronavirüsü gibi binlerce insanın ölümüne neden olan domuz gribi, pandemik hastalık olarak ilan edilmişti. Şimdilerde ise birçok insan tüm dünyayı etkisi altına almaya devam eden Covid-19 adı verilen corona virüsü salgının da pandemik olarak ilan edilmesi gerektiği görüşünde. Dünya Sağlık Örgütü'nün tanımlamasına göre bir salgının pandemik olarak ilan edilebilmesi için belirli kriterlere sahip olması gerekiyor. Örneğin hastalığın ilk kez rastlanmış yani yeni bir virüs olması gerekiyor. Konu ile ilgili tüm detayları derlediğimiz bu haberimizde "Pandemi nedir, Corona virüsü pandemi bir hastalık mı? Şeklindeki sorularınızın yanıtına ulaşabilirsiniz…

CORONA VİRÜSÜ PANDEMİ OLARAK İLAN EDİLDİ Mİ?

Korona virüsü tedavisi henüz resmi olarak bulunamamış ve her geçen gün gelen son dakika haberleri ile farklı farklı birçok ülkede ortaya çıkmaya devam eden bir salgın olduğu biliniyor. Böylesine dünyayı tehdit eden bu hastalıkla ilgili tüm detaylar vatandaşların gündemindeki yerini alırken birçok kişi bu hastalığın pandemi ilan edilmesi gerektiğini düşünüyor. Dünya Sağlık Örgütüne göre bu aşama için bazı kriterler bulunuyor. Haberimizin devamından tüm detaylara ulaşabilirsiniz…