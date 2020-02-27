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Hazine ve Maliye Bakanı 'tan 'Erbakan' mesajı

Hazine ve Maliye Bakanı , 'ın vefatının 9. yılı sebebiyle sosyal medya hesabından bir mesaj paylaştı. Bakan Albayrak, "Hayatını milletinin refahına vakfetmiş dava ve devlet adamı Necmettin Erbakan Hocamızı ahirete irtihalinin 9. yılında rahmetle anıyoruz." dedi.

Giriş Tarihi: 27.2.2020 11:59 Güncelleme Tarihi: 27.2.2020 12:05 ABONE OL
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan 'Erbakan' mesajı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, merhum Başbakanlardan Necmettin Erbakan'ın vefatının 9. yılı dolayısıyla bir mesaj paylaştı.

Bakan Albayrak mesajında, "Hayatını milletinin refahına vakfetmiş dava ve devlet adamı Necmettin Erbakan Hocamızı ahirete irtihalinin 9. yılında rahmetle anıyoruz." dedi.

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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan 'Erbakan' mesajı
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