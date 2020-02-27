Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan 'Erbakan' mesajı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, merhum Başbakanlardan Necmettin Erbakan'ın vefatının 9. yılı dolayısıyla bir mesaj paylaştı.

Bakan Albayrak mesajında, "Hayatını milletinin refahına vakfetmiş dava ve devlet adamı Necmettin Erbakan Hocamızı ahirete irtihalinin 9. yılında rahmetle anıyoruz." dedi.

Hayatını milletinin refahına vakfetmiş dava ve devlet adamı Necmettin Erbakan Hocamızı ahirete irtihalinin 9. yılında rahmetle anıyoruz. pic.twitter.com/0ymnkbRwoN — Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) February 27, 2020