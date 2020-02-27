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Barosu'ndan 'la ilgili paylaşımda bulunan kişiye suç duyurusu

Barosu, okuduğu kitaplarla gündeme gelen hakkında yaptığı paylaşımla tepki çeken Erkan N. hakkında, "istismar", "tehdit" ve "hakaret" suçlarından suç duyurusunda bulundu.

DHA Gündem
Giriş Tarihi: 27.2.2020 15:49 Güncelleme Tarihi: 27.2.2020 16:35 ABONE OL
İstanbul Barosu'ndan Atakan Kayalar'la ilgili paylaşımda bulunan kişiye suç duyurusu

İstanbul Barosu Çocuk Hakları Merkezi Genel Sekreteri Avukat Fırat Çiçek, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na verdiği suç duyurusu dilekçesinde, "son günlerde gündeme gelen Atakan Kayalar isimli çocuğa yönelik sosyal medya üzerinden istismar, tehdit ve hakaret içerikli paylaşımlar yapılmaktadır" denildi. Dilekçede Erkan N. tarafından yapılan bu paylaşımların çocuk istismarını teşvik edici ve suçu övmeye yönelik olduğu belirtildi. Erkan N. hakkında, "istismar", "tehdit" ve "hakaret" suçlarından soruşturma başlatılması istendi.

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İstanbul Barosu'ndan Atakan Kayalar'la ilgili paylaşımda bulunan kişiye suç duyurusu
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