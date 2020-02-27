İdlib'de Esad rejim güçlerinin düzenlediği hain saldırıda 22 askerimiz şehit oldu.

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Esad rejimine ait bin 709 rejim unsuru, 3 helikopter, 55 tank, 15 zırhlı araç ve 29 obüs imha edildi.

Son dakika! Diyarbakır'da 'İdlib' hareketliliği! F-16'lar havalandı | Video

DİYARBAKIR'DAN F-16'LAR HAVALANDI

Gelişmelerin ardından Diyarbakır'dan F-16 savaş uçakları havalandı. Hava hareketliliğinin yaşandığı kentten gelen görüntülerde savaş uçaklarının Suriye semalarına doğru hareket ettiği görülüyor.

Son dakika! İdlib'ten acı haber... 29 şehit... | Video