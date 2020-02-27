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Son dakika: 'da '' hareketliliği! F-16'lar havalandı

'de 29 askerimizin şehit düştüğü alçak saldırının ardından 'da hareketli bir gece yaşanıyor. Diyarbakır'dan havalanan F-16 savaş uçakları Suriye sınırına doğru harekete geçti.

Giriş Tarihi: 28.2.2020 02:37 Güncelleme Tarihi: 28.2.2020 02:42 ABONE OL
Son dakika: Diyarbakır'da 'İdlib' hareketliliği! F-16'lar havalandı

İdlib'de Esad rejim güçlerinin düzenlediği hain saldırıda 22 askerimiz şehit oldu.

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Esad rejimine ait bin 709 rejim unsuru, 3 helikopter, 55 tank, 15 zırhlı araç ve 29 obüs imha edildi.

Son dakika! Diyarbakır'da 'İdlib' hareketliliği! F-16'lar havalandı | Video

DİYARBAKIR'DAN F-16'LAR HAVALANDI
Gelişmelerin ardından Diyarbakır'dan F-16 savaş uçakları havalandı. Hava hareketliliğinin yaşandığı kentten gelen görüntülerde savaş uçaklarının Suriye semalarına doğru hareket ettiği görülüyor.

Son dakika! İdlib'ten acı haber... 29 şehit... | Video

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Son dakika: Diyarbakır'da 'İdlib' hareketliliği! F-16'lar havalandı
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