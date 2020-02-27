Son dakika haberi... Türkiye’den 5 ülkeye vize muafiyeti geldi!

Son dakika haberi... Türkiye'den 5 ülkeye vize muafiyeti sağlandığı açıklandı. Açıklanan karara göre Hırvatistan, İrlanda, Malta, Portekiz ve Norveç vatandaşlarına vize muafiyeti sağlanacak. Karar 2 Mart 2020 tarihinden itibaren uygulanacak.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI SÖZCÜSÜ HAMİ AKSOY'UN AÇIKLAMASI

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy yaptığı yazılı açıklamada, "Avrupa Birliği ve Schengen bölgesi üyelerine yönelik vize rejimimizde bir bütünlük sağlamak adına Hırvatistan, İrlanda, Malta, Portekiz ve Norveç vatandaşlarına, 2 Mart 2020 tarihinden itibaren Türkiye'ye gerçekleştirecekleri turistik amaçlı seyahatlerinde her 180 günde 90 gün süreyle vize muafiyeti sağlanması kararlaştırılmıştır. Bu adımla, söz konusu ülkelerle turizm potansiyelimizin arttırılması ve diğer alanlardaki ikili ilişkilerimizin geliştirilmesi amaçlanmaktadır" dedi.